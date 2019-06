La guerra comercial se extenderá a las finanzas, según expertos chinos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"La guerra comercial va a durar 30 o 50 años. Aunque se llegue ahora a un acuerdo, en el futuro Estados Unidos va a buscar nuevas cosas para empezar otra", indicó el director adjunto del Centro Chino para Intercambios Económicos Internacionales, Wei Tianguo, en un seminario sobre las relaciones comerciales entre China y EEUU.



Wei estimó que el conflicto entre ambas potencias abarcará "el comercio, las finanzas y hasta los territorios" ya que, en su opinión, "la esencia de la guerra comercial es destruir China".



En declaraciones a Efe, el economista dijo que China debe analizar la posibilidad de suspender la exportación a EEUU de tierras raras, necesarias para la fabricación de equipos de alta tecnología y de las que el país asiático es el principal productor.



"China no tiene miedo, debe seguir su política de reformas y abrir las puertas al mundo", recalcó Wei y pronosticó que el comercio de Pekín con España aumentará considerablemente en dos o tres años.



El exviceministro de Finanzas, Zhu Guangyao, aseguró que Estados Unidos quiere "romper el sistema de diferentes modelos económicos nacido de la Segunda Guerra Mundial".



Dijo que Washington no tiene "ninguna evidencia" de que China haya violado los derechos de propiedad intelectual o se haya apropiado de tecnología foránea.



"China no quiere empezar la guerra pero, si EE.UU lo hace, protegerá sus intereses", señaló tras resaltar que el desarrollo de la industria tecnológica china "no es una amenaza" para Washington.



Respecto a la exportación de tierras raras, indicó que los ciudadanos chinos no quieren ver que sus exportaciones se utilizan para fabricar equipos que luego pueden hacer daño a su país.



La presidenta de la Asociación China de Promoción de las Inversiones, Ma Xiuhong, destacó que en el decenio entre 2008 y 2018 las empresas chinas invirtieron 57.300 millones de dólares en EE.UU, casi el doble de la inversión norteamericana en China en el mismo periodo.



Por su parte, el exvicedirector general de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma china, Wang Chunzheng, afirmó que las "acciones y prácticas hegemónicas" de Estados Unidos "han causado enormes daños a China, a los propios EE.UU y al mundo entero".



En este sentido, declaró que han afectado a las perspectivas de crecimiento mundial, a las cadenas de valor, industriales y de suministro, así como al intercambio mundial de ciencia y tecnología y a los mecanismos de cooperación multilateral.



El seminario sobre las relaciones económicas y comerciales entre China y EE.UU se celebró en un momento álgido del conflicto comercial y tecnológico entre ambos países y poco antes de que Pekín anunciase el establecimiento de una "lista de entidades no fiables".



En ella incluirá a firmas, organismos y personas extranjeras que "dañen seriamente los derechos legítimos e intereses de las compañías chinas", aunque no especificó qué ocurrirá con las compañías que figuren en la misma.



En base a EFE