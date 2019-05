Guerra comercial: negociaciones entre China y Estados Unidos continuarían en Beijing tras anuncios de subas de aranceles

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mnuchin no precisó el calendario de las futuras negociaciones, pero dijo a los legisladores en una audiencia ante la subcomisión de Apropiaciones del Senado que las recientes discusiones con funcionarios chinos en Washington fueron constructivas.



"Mi expectativa es que iremos a Beijing en algún momento en el futuro cercano para continuar con esas discusiones", dijo. "Vamos a seguir con las discusiones. Aún hay mucho trabajo por hacer", agregó.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó que las negociaciones comerciales con China hayan fracasado, incluso a pesar de haber impuesto nuevos aranceles a las importaciones del país asiático y de que ambas partes se preparan para otra ronda de gravámenes, lo que agitó los mercados mundiales en los últimos días.



No obstante, Trump suavizó algo su tono el martes, cuando destacó su relación con su homólogo chino, Xi Jinping, pidió a Beijing que compre productos agrícolas estadounidenses y se comprometió a sellar pronto un acuerdo.



CON MÉXICO Y CANADÁ

Mnuchin, dijo el miércoles que Washington está cerca de resolver una disputa sobre los aranceles al acero y el aluminio con México y Canadá, mientras altos funcionarios estadounidenses y canadienses se disponían a reunirse para discutir asuntos comerciales.



"Creo que estamos cerca un acuerdo con México y Canadá" para resolver los aranceles, dijo Mnuchin en una audiencia ante la subcomisión de Apropiaciones del Senado, aunque no dio detalles sobre el potencial acuerdo.



[EN BASE A REUTERS]