"Con gusto seguiremos con TCP o con el comprador"

"Sí, señor, hemos decidido instalar una o dos grúas de pórtico (gantry cranes), seguramente dos, en el Muelle C (330 m) y su prolongación (180 m) cuando terminen estas obras", dijo el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, en una entrevista con El País sobre este y otros temas portuarios.

"¿Quién las operará?", fue la repregunta inmediata. "Ahhh, quién las operará...", respondió el ministro generando intriga y agregó: "Ése es un tema que lo tenemos presente, lo estamos estudiando, por eso hicimos el anuncio. En su momento vamos a dar el paso, aunque antes pensaremos en cómo se operarán esas grúas. Pero sí, tenemos presente todo ese proceso de discusión anterior. Le repito: lo óptimo para los operadores no necesariamente es lo óptimo para el puerto. El puerto tiene que estar permanentemente preocupado por tener mejores rendimientos, más productividad, menores demoras. Eso tiene que ir desarrollándose independientemente de qué le venga bien a Fulano o Mengano. Es la política del puerto. Eso no quiere decir no respetar a cada uno de los operadores y ayudarlos, aunque no puede el negocio de nadie impedir el desarrollo del puerto".

Rossi resaltó que la función del MTOP es pensar en el desarrollo del puerto. "La verdad es que se va consolidando, por la vía de los hechos, una política en materia portuaria en Montevideo y en el país, pero de algún modo se expresan todavía algunas vacilaciones que se han tenido en este sentido y que generaron contradicciones. Es indudable que la Terminal Cuenca del Plata (TCP) ha sido muy buen aporte; incorporó tecnología, realizó inversión, nos enseñó una forma de funcionamiento. Tal vez habríamos necesitado incorporar en el contrato alguna frase donde quedara claro eso, que el desarrollo de TCP no tiene por que impedir el desarrollo de las demás áreas portuarias".

El jerarca añadió: "Le dijimos a TCP que si han decidido vender, que hagan el mejor negocio. En segundo lugar, si deciden no vender, vamos con el mismo gusto de siempre a seguir trabajando con ellos. En tercer lugar, le dijimos que no vamos a llamar a una Terminal Especializada de Contenedores en otro sitio; la terminal especializada en el puerto de Montevideo es esta, pero la terminal especializada no quiere decir que no se muevan contenedores como se han movido en cualquier otro muelle donde sea necesario. Y le dijimos también que siempre íbamos a estar dispuestos a renovar el plazo de la concesión con la negociación indicada. Si ellos plantean la negociación, prorrogaremos el tiempo, sí, pero discutiremos qué aportarán, que sumarán ellos al desarrollo del puerto".

El ministro aseguró que existe "una relación positiva" y "si venden, procuraremos mantener una relación positiva con el que venga, pero el que venga tendrá que cumplir también no solo con las obligaciones que le da el contrato sino también respetar el funcionamiento del conjunto del puerto".