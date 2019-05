Habilitaron 17 empresas para el “Gran hermano” del transporte de carga; empresario habla de “joda”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Dirección de Transporte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) culminó con el proceso de homologación de empresas que podrán proveer el servicio de gestión de información del Sistema Integral de Control de Transporte de Carga (Sictrac), conocido como el “Gran hermano” del transporte de carga, que indicará recorridos, horarios, mercadería, chofer y varios datos más de toda la flota de camiones de carga del país.

Tras denuncias por supuestas irregularidades en el proceso de habilitación de empresas y luego de haber sido suspendido transitoriamente por orden judicial, finalmente el proceso culminó con la aprobación de 17 firmas que están habilitadas para proveer el servicio de monitoreo.

Las empresas homologadas son: Bidafox, Sit, Terinol, Bladinor, Prasery, Telecontroles, Control UY, Luncheon Ticket, Promote, José Martín Segredo y Rudi Lausarot, Otecar, Nidefiler, Maglury Company, Lenatir, Global Recovery, Banfland y Seguruguay (Segutracking).

Según confirmó a El País el director de Transporte, Felipe Martín, “las empresas están todavía en plazo para llegar a la primera franja de obligatoriedad” fijada para el próximo 1° de agosto. Esta es la fecha límite que impuso el MTOP para que las empresas que posean 20 camiones o más tengan instalados esos equipos.

El presidente de la Cámara de Empresas de Seguridad del Interior y director de Segutracking (una de las homologadas), Johnny Sanna, dijo a El País que la gremial presentó un escrito al MTOP en el que solicitaron una prórroga por tres meses para la obligatoriedad del Sictrac pero no obtuvieron respuesta. “Explicamos todos los fundamentos por los cuales pedíamos que se prorrogara, explicamos que no nos dan los tiempos para entrar a competir porque tenemos que importar los equipos pero no nos respondieron”, señaló.

Es en este marco de preparativos previos a la primera fecha de exigencia del Sictrac, que hoy las empresas homologadas se reunirán con Antel para que les explique cómo se realizará el trabajo en conjunto.

Cabe recordar que en la convocatoria a empresas interesadas en prestar el servicio de gestión de información, elaborada por el MTOP, se estableció que el centro de monitoreo del ministerio utilizará los servicios de Antel como proveedor tecnológico para la conectividad, el registro y el almacenamiento de la información recabada por el Sictrac.

El intercambio de información entre la empresa homologada y el centro de monitoreo del MTOP corre por cuenta de la compañía quien deberá pagar 10 Unidades Indexadas ($ 41,792), impuestos incluidos, por dispositivo por mes.

Según indicó Sanna, “al día de hoy, la única empresa que está en condiciones, a nivel operativo, para brindar el servicio es Bidafox”.

Esta empresa había sido, junto con Sit S.A. (ambas del mismo dueños), ligada a la Intergremial del Transporte Profesional de Carga (ITPC) y acusadas de haber recibido un trato preferencial por parte del MTOP, entendiendo que el proceso de homologación había sido dirigido para favorecer a estas dos firmas.

“No deja de ser todo una joda, pero ahora nuestro objetivo es llegar a cumplir con la fecha”, concluyó Sanna.