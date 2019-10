La hamburguesa vegetal llegará este año a una cadena de comida rápida

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Marfrig Global Foods está recibiendo en estos días la primera carga de hamburguesas vegetales sabor carne y estima que sobre fin de año o principios del año que viene, se estará lanzando el producto en Uruguay, a través de la cadena Burger King. Las hamburguesas vegetales de Marfrig ya fueron lanzadas en Brasil y están siendo promocionadas actualmente en la feria alemana de Anuga.

Marfrig es la mayor productora de hamburguesas del mundo y la empresa líder en el segmento de la carne vacuna, pero está innovando en el segmento de la carne vegetal.

El producto forma parte de un acuerdo con la estadounidense Archer Daniels Midland Company (ADM), considerada una de las mayores procesadoras agrícolas y proveedoras de ingredientes alimenticios del mundo.



El gerente de Marketing & Industrializados de Marfrig, César Miranda, confirmó a El País que “seguramente a fin de año o en 2020 van a estar en los restaurantes de la cadena Burger King”, ya que Marfrig es proveedor de esta cadena de comida rápida.



“Haremos la hamburguesa vegetal para ellos y estamos testeando el producto para presentarlo”, agregó el ejecutivo.



Marfrig también está diseñando “una estrategia regional de marca para venta al público, consumo y gastronomía”, aseguró Miranda.



Por el momento, más allá del éxito alcanzado por el producto en Anuga y en el mercado brasileño, Marfrig hará “un prelanzamiento para Burger King”.



Como todavía está en trámite de registro y falta definir parte de la nomenclatura -no está claro si se le permitirá definir como hamburguesa-, el momento de la importación para lanzarla al mercado no está definido. “Es probable que en 10 días se haga el testeo y la primera prueba como para preparar el lanzamiento que será antes de fin de año. No hay una fecha clara aún”, confirmó Miranda a El País.



La producción de hamburguesas vegetales se hace en la Unidad de Marfrig en Várzea Grande (Mato Grosso) y parte de la base vegetal saldrá directamente de la fábrica de ADM en Campo Grande hacia la planta de Marfrig.



Marcelo Secco, CEO de Marfrig para el Cono Sur, aseguró en Anuga que “es un producto 100% vegetal” y aclaró que “hay muchas cosas que influyen en el costo, pero en este caso el costo está muy por encima del que tiene la hamburguesa de carne vacuna”.



Secco aclaró que la hamburguesa vegetal no compite con la hamburguesa tradicional, aunque admitió que “compite como alimento, pero es un producto que vemos como un complemento más en una empresa del rubro alimentos que está innovando permanentemente”.



El ejecutivo aseguró que todo el material técnico “está en una etapa final del desarrollo” y contó que las hamburguesas vegetales presentadas en la feria de Anuga, “son sólo algunas versiones”. “Ya fue lanzada en Brasil y está presente en varios países de América Latina, la Unión Europea, además de estar enviándose algunas muestras para Japón”, agregó.



A principios de agosto, cuando se hizo el acuerdo entre las dos empresas, Eduardo Miron, CEO de Marfrig Global Foods, afirmó que se busca “darle al consumidor el poder de la elección” y aclaró que “la hamburguesa vegetal con sabor a carne llega para complementar la cartera de productos de Marfrig y atender a todos los canales de mercado en los que actuamos”.



A su vez, Roberto Ciciliano, presidente de ADM Nutrition en Latinoamérica, dijo tras la fusión que la empresa que dirige “ofrece ingredientes naturales y soluciones tecnológicas, inclusive con la ventaja de la fabricación local, para anticipar tendencias de la industria y satisfacer de forma personalizada las necesidades de nuestros clientes”. “Somos el aliado ideal para apoyar e incentivar el desarrollo sostenible de la industria de alimentos, especialidades y nutrición sana”, afirmó. Mafrig lanzará una marca específica para productos vegetales.