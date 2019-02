Hay una “alerta roja” en la relación comercial con Brasil, según experto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En los últimos 10 años el comercio con Brasil cayó 6,4% y 12,3% en el último año. Mientras que en igual período, las importaciones globales del vecino subieron 40% y 20% el año pasado.

“Algo pasó y hay alguien que ocupó nuestro lugar”, explicó el presidente de la Cámara Uruguayo Brasileña, Fernando Cattivelli esta mañana en un evento en la Cámara Nacional de Comercio y Servicios (CNCS).

El experto repasó que hasta 2014 las exportaciones locales hacia Brasil venían creciendo, pero desde ahí comenzaron a caer y hoy estamos en un nivel similar al de hace 10 años.



En tanto, las importaciones desde Uruguay de productos brasileños se elevaron 121% en la última década y 28% en el último año.



Estos números llevan al resultado deficitario de US$ 1.800 millones de la balanza de intercambio comercial, cuando en 2014 esa relación estaba en US$ 1.000 millones y hace 10 años en US$ 119 millones. Es decir, un aumento en una década de 1.542% del déficit de la balanza comercial.



“Son cifras que deberían prender varias alertas rojas”, indicó Cattivelli. “En 10 años ha pasado de todo, varios gobiernos y crisis, pero la realidad es que nosotros bajamos (las exportaciones) y nuestras importaciones de Brasil subieron a más del doble”, concluyó explicó el presidente de la Cámara Uruguayo Brasileña.