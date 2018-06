Hay 25% de chance de inflación en rango meta

La probabilidad de que la inflación se vuelva a ubicar en junio dentro de la meta del Banco Central (BCU) —que es de entre 3% y 7%— "es sorprendentemente baja (solo 5%) si se toma en cuenta que estuvo por dentro del intervalo objetivo durante marzo y abril", señaló el Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) en un informe divulgado ayer.

"Luego de esto, la probabilidad aumenta significativamente", agregó. Es así que la probabilidad de que la suba de precios termine 2018 dentro de la meta oficial es de 25%.

Por otro lado, "la probabilidad de que se supere el umbral del 10% continúa siendo muy baja a lo largo de todo el año", enfatizó el centro de investigaciones.

El informe recordó que "la inflación aumentó 0,73 puntos porcentuales en mayo. Esta variación la situó en 7,21%, nuevamente fuera del rango meta. El núcleo de la inflación tuvo asimismo un incremento importante para lo que ha sido su evolución de los últimos años, y fue acompañado por el componente residual".

"Parte de la variación se explica por el salto del tipo de cambio, pero es de notar que hubo un incremento interanual también para los bienes no transables", agregó el reporte.

Los no transables, son aquellos bienes que solamente se comercian internamente (no son productos importados o exportables) y por tanto su precio no depende del dólar.

En el informe, Cinve indicó que "se continúa esperando una trayectoria alcista en los próximos dos meses y una posterior moderación. La proyección puntual para la inflación durante el mes junio es del 0,52%" lo que llevaría la suba de precios de los últimos 12 meses a 7,61%.

Para julio el centro estima una suba de precios de 0,72%, con lo que la inflación en 12 meses se iría a 8,05%. Un aumento del precio de los combustibles (que está a estudio de Ancap por el encarecimiento del barril de petróleo y del dólar respecto a la paramétrica) impactaría en julio.

Cinve proyecta que la suba de precios alcance a 7,80% a fin de 2018 y siga acelerándose hasta 8,37% a fin de 2019.