Qué hay que enseñar en las escuelas para el futuro, según el fundador de Rappi

"Si no aprendemos a programar, vamos a ser analfabetos para el nuevo mundo", dijo Simón Borrero, fundador y CEO de Rappi, la empresa colombiana dedicada a la logística y el delivery urbano de productos. "Tenemos mucho talento, pero hay ausencia en la formación de ese talento", dijo el empresario, al compartir su visión sobre los negocios en América latina.

"Hoy la computación es como aprender a leer a escribir español, o lo que era el inglés hace 20 años. Si no sabíamos inglés, nos quedaba dificilísimo acceder a la mitad de las oportunidades. Ahora, es hora de trabajar muy duro en enseñar el pensamiento computacional a los niños", sostuvo Borrero.



"Hoy tenemos la oportunidad de equipararnos con los países primermundistas. No tenemos las autopistas ni los puertos ni las maquinarias de su nivel, pero sí tenemos los cerebros de su nivel. Si nos ponemos las pilas y comenzamos a volvernos potencia en programación, vamos a volvernos países del primer mundo", añadió Borrero en una conferencia virtual organizada por WeWork.



El empresario, graduado en Administración en la Universidad de los Andes, quien completó un programa ejecutivo de Estrategia e Innovación en el MIT (Estados Unidos), criticó a los dirigentes y funcionarios políticos de la región. "Parecen más departamentos de Recursos Humanos que gerentes del país. En lo público a veces falta el mindset del crecimiento y también nos falta como ciudadanos exigirle eso a los gobernantes. Deberíamos medir a los gobernantes por el crecimiento económico y ellos deberían estar tan estresados como nosotros por ese factor", dijo.



Según planteó, en su visión alcanza con proponérselo para que las economías crezcan. "Como región, tenemos que entender el valor del crecimiento económico, que se ha vuelto un tema político, pero todos queremos lo mismo, que es sacar a millones de la pobreza, los de la izquierda y los de la derecha. La única forma de hacerlo es creciendo nuestras economías al 7% u 8% anual por un par de décadas, como lo hicieron todos los tigres asiáticos o China, que crece aún más que las economías capitalistas".



"Ellos ya lo hicieron y sabemos lo que hay que seguir, pero en Latinoamérica nos quedamos discutiendo si vale la pena o no. Ellos vieron el valor de sacar a millones de la pobreza no por medio del discurso de corto plazo populista sino del discurso de 'Pongámonos a trabajar todos y competir con el mundo'. Tenemos las condiciones para ser competitivos", dijo Borrero.



En ese marco, también reclamó por la flexibilización de los marcos laborales para ajustar esa regulación al modelo como el de su empresa, que aplica a los repartidores un régimen distinto al del empleo formal en relación de dependencia.



"Falta un tema de regulación coherente con la innovación. Discutir la economía colaborativa, viendo todos los beneficios que le trae a la gente, es un poco anticuado. Discutir sobre si se pueden hacer experimentos en biotecnología o no, es un poco anticuado. Nosotros deberíamos ser los más open minded del mundo para permitir inversiones y que la regulación sea coherente a ponerse al día con el resto del mundo", dijo.



Por último, el empresario nacido en Cali destacó la figura del emprendedor en la región. "Emprender es querer contribuir al progreso. Es más una vocación que un trabajo. No es crear para vender algo y después irte a la playa. Y para eso no hay más que trabajar. Eso es lo que veo en común con emprendedores de Latinoamérica, en todos está la determinación de construir y resolver problemas", dijo.



De todas maneras, intentó diferenciarse de empresarios de años anteriores. "Hay que explicarle a la gente que los emprendedores de esta generación también ha ido evolucionando. El éxito antes se medía en gran parte por cuánto dinero tenías en tu cuenta bancaria", concluyó.