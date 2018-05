"Hay que estar en frontera de la ilegalidad para hacer"

"Quiero dejar bien clara esta salvedad porque el problema de fondo es que esto ha sido una consecuencia. Empezamos a crear este artilugio porque realmente con la administración del Estado no se puede hacer nada y frecuentemente hay que estar en la frontera de la ilegalidad para poder hacer algo". La frase es del senador frenteamplista y expresidente José Mujica. El "artilugio" son las empresas públicas que operan bajo derecho privado, también conocidas como "colaterales" de las grandes firmas estatales como Ancap, Antel y UTE.

La afirmación de Mujica es respecto a un proyecto de ley del senador nacionalista Álvaro Delgado para establecer mecanismos de control a ese tipo de empresas.

"En principio, estoy de acuerdo con discutir este tema, (pero) vamos a discutir para mejorar algo que ha sido consecuencia y no causa. La existencia de empresas públicas en el derecho privado es una consecuencia de haber construido un derecho público que hace imposible el funcionamiento del Estado", aseguró Mujica en la comisión de Hacienda del Senado.

"Por el lado aparente de la bonhomía social, se fue construyendo en un proceso de años un Estado con tendencia cada vez más pesada y adiposa. Esa es una manera de frenar las posibilidades que tenía el Estado. Cuando uno históricamente compara el Estado de la época de don Pepe Batlle (N. de R.: se refiere a José Batlle y Ordoñez presidente en los períodos 1903 - 1907 y 1911 - 1915) con el que tuvimos después de la década del 40, ve una dicotomía abismal", agregó el exmandatario.

"Empezamos a crear este artilugio porque realmente con la administración del Estado no se puede hacer nada y frecuentemente hay que estar en la frontera de la ilegalidad para poder hacer algo. Este es el problema de fondo que tenemos: la discusión del derecho público aplicado a las empresas. Es un tema al que le estamos sacando el cuerpo porque implica una discusión pesada, dura", cuestionó Mujica.

Delgado respondió que su proyecto "no coarta a las empresas sino que, a partir de la realidad de hoy, les da mecanismos más modernos de control, entre los que están los manuales de procedimiento —que incluso el Banco Central los exige para otras instituciones— y un control mayor en el tema de los balances y del endeudamiento".

Este tipo de firmas ha estado en el ojo de la tormenta por aspectos vinculados a llamados a licitación polémicos, gastos, endeudamiento excesivo como por ejemplo Alcoholes del Uruguay (ALUR).

"Muchas veces hay una disociación entre la operativa de las colaterales, subsidiarias, que funcionan bajo el derecho privado y la de las empresas madres que, en realidad, las genera, las financia pero en definitiva muchas veces padecen cuando hay problemas de gestión, déficit o endeudamiento", criticó Delgado.

"El sentido del proyecto de ley no es eliminar las colaterales, sino que las sociedades anónimas de propiedad estatal tengan una mayor regulación, un mayor control y, sobre todo, algunos mecanismos de control más modernos que los que tienen hoy; incluso, hay un artículo casi programático que establece que en la medida de lo posible esas sociedades anónimas no estatales puedan ir abriendo una parte no mayoritaria del capital al mercado de valores", agregó.

"Estoy de acuerdo en discutir el tema" dijo Mujica y agregó: "en principio el problema es un dato de la realidad, pero el de fondo es el otro, porque me temo que vamos a terminar construyendo una nueva pirámide para que se haga cargo de este asunto y así sucesivamente". Para el expresidente, "esto es como el crecimiento exponencial de las ciudades; como no le ponemos una medida a las ciudades después hay que agujerear por abajo, hacer puentes por arriba, volverse loco, en lugar de hacer ciudades más racionales".