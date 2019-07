¿Por qué hay oportunidades de inversión en los mercados emergentes?

El año pasado fue un año negativo para los mercados financieros cuando a la volatilidad y la incertidumbre política y económica se le sumaron las tensiones entre Estados Unidos y China, lo que llevó a que los índices principales del mundo, sin ninguna excepción, terminaran en rojo.

Sin embargo, el 2019 ha mostrado -en lo que va del año- un panorama totalmente diferente con respecto al rendimiento de los activos financieros. A excepción de la primera semana del año, los rendimientos de todas las clases de activos y de todas las regiones principales del mundo han obtenido entre un 5% y un 20% de rentabilidad, lo que ha concluido en un año “muy positivo” para los mercados financieros, con baja volatilidad y rentabilidades, al menos hasta ahora.



Así lo explicó el jefe de inversiones de Lloyd Crescendo Advisors, Karim Aryeh, en la primera edición del Montevideo Investment Conference, organizado por MOR Investments, en donde además apuntó a los mercados emergentes como “grandes oportunidades” de inversión.



En esta línea, el economista Jefe del banco de inversiones BCP Securities, Walter Molano, dijo que debido a la “mala situación” económica de los dos mercados principales, Estados Unidos y Europa, “las oportunidades de inversión más interesantes” están en los mercados emergentes, entre los que se mencionó a Argentina, Brasil y Turquía.

“El mundo necesita inversión” porque “tenemos que sembrar ahora para cosechar en el futuro”, indicó Molano y recomendó invertir en bonos en renta fija dado que, a su entender, los rendimientos “han estado muy interesantes”. Respecto a cómo elaborar un portafolio de inversiones “ideal”, Molano sugirió que “el secreto más importante es la diversificación, tratar de tener el máximo número de inversiones en diferentes mercados para minimizar el riesgo”.

Para argumentar esto puso como ejemplo a la situación argentina y dijo que el error de los inversionistas es “poner todas las fichas” en este mercado dado que un suceso político “hace caer todo el escenario”.



Con el “panorama actual”, según Molano, “lo mejor” es invertir en emergentes puesto que “el mundo ya se está adelantando a una baja en tasas de interés”, lo que redunda en rendimientos “muy altos” de estos países.



Sobre esto, el doctor en Economía y ex secretario adjunto de Política Económica en el Ministerio de Hacienda de Brasil, Igor Barenboim, dijo que su país es una “oportunidad gigante de inversión”.



Según sus estimaciones, la actividad económica de Brasil crecerá 3,5% en los próximos cinco años lo que, sumado a las reformas en trámite que tiene el país norteño (previsional, privatización de subsidiarias de empresas estatales, apertura de la economía con el tratado con la Unión Europea, y reformas en electricidad, gas y saneamiento) representan oportunidades de inversión.

La “manera más simple” de ganar dinero con este ciclo económico, según Barenboim, es invertir en las empresas del mercado accionario. “Lo que está pasando en Brasil es un shock de capitalismo y por eso hay oportunidades de inversión” concluyó Barenboim.

“Si la Fed no maneja bien la política de tasas puede tener consecuencias”

La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos comenzó ayer su reunión de política monetaria en la que se estima que haya una rebaja de las tasas de interés, lo que representaría, según Karim Aryeh, jefe de inversiones de Lloyd Crescendo Advisors, un “punto de inflexión” dado que sería el primer recorte en una década.



“Los movimientos no cambian de un trimestre a otro, cuando hay una tendencia fuerte como esta, que dura muchos años, cualquier cambio representa un punto de inflexión importante”, señaló Aryeh en alusión al potencial cambio de postura de la Fed.



Los últimos datos de Estados Unidos han llevado a confirmar la desaceleración económica por lo que si bien según Aryeh no significa que este país vaya a entrar en crisis, sí sugirió tomar recaudos.



“Debemos tener en cuenta que los tipos de interés a corto plazo pueden bajar y que si la Fed no maneja bien la política de tasas, este balance de tipos de interés, es decir, si bajan muy rápido o si no bajan lo suficiente, puede haber consecuencias económicas”, explicó el especialista y afirmó que si la Fed no recorta las tasas “podría ser un gran susto” para el mercado.



Por su parte, el economista jefe del banco de inversiones BCP Securities, Walter Molano, dijo que pese a las presiones del presidente Donald Trump, “una de las cosas que más preocupa” a la Fed es que Estados Unidos está por cruzar la barrera de 50 del Purchasing Manufacturing Index.



Este es un índice que refleja la dirección de las tendencias económicas en los sectores de fabricación y servicios, y que señala cómo están las condiciones del mercado. Según Molano, cuando el índice se ubica por debajo de 50 refleja una economía en contracción.



“Sí hay señales de que la situación económica de Estados Unidos no es tan buena”, indicó.