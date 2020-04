“Ahora hay que ponerle el pecho a las balas”, dice CEO de banco Santander

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“Ahora hay que ponerle el pecho a las balas”, porque “los bancos hemos vivido varias crisis” y hoy tenemos “capacidad de soportar” el embate que generan las medida para contener la propagación del coronavirus. La frase la dijo el country head del banco Santander (el mayor privado), Gustavo Trelles en la mañana de ayer en una reunión virtual con periodistas (a través de la plataforma de videollamadas múltiples Zoom).

El principal del Santander anunció una nueva línea de crédito y mostró la disposición del banco a reestructurar préstamos y otorgar nuevos para que empresas y personas sobrelleven la situación.



El presidente del Banco República (BROU, el mayor del sistema financiero), Salvador Ferrer mostró un talante similar en un comunicado divulgado ayer. “Es fundamental que las empresas puedan sobrellevar esta coyuntura manteniéndose activas y generando trabajo” y “no creemos en soluciones mágicas, pero sí podemos afirmar que el Banco República está presente, haciendo esfuerzos, y ejerciendo su rol cuando más se lo necesita”.



Anunció que desde el lunes, BROU ofrecerá créditos con tasas de interés bonificadas y plazos flexibles a unas 7.400 micro, pequeñas y medianas empresas elegibles que se comprometan a mantener su actividad, sus puestos de trabajo, y a no utilizar los fondos para cancelar deuda de otras instituciones financieras.



Por su parte, Trelles indicó que hasta ahora no se ha visto “ningún tema de deterioro” en cuanto a la capacidad de pago de empresas, pero advirtió que “Uruguay está arrancando ahora, después de Semana Santa” y “vendrán los problemas”.



En ese sentido, apuntó que el banco ya ha reestructurado créditos o prorrogado vencimientos a 19.000 clientes de 380.000 que tiene y que está dispuesto “tratar de buscar soluciones” para el que lo necesite. “Hay capacidad para soportar” la crisis ya que “hay liquidez, hay capacidad para prestar” y “capaz hoy se dice que sí a un crédito, que hace un año se decía que no”. El Santander lanzó una línea de crédito de hasta US$ 20 millones a tasa 0% para mutualistas que lo utilicen en la compra de equipamiento.