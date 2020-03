Heber anunció que suspenderá el "Gran hermano" del transporte de carga

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber anunció que enviará un decreto para suspender la puesta en marcha del Sistema Integral de Control de Transporte de Carga (Sictrac), conocido como el “Gran hermano” del transporte de carga.

“Se suspende el Sictrac. No va a entrar en vigencia” ya que se va a firmar un “nuevo decreto, dando un plazo de estudio” de este sistema, dijo Heber ayer en el programa Quién es Quién de Televisión Nacional y Diamante FM.



El Sictrac fue implementado por la administración de Víctor Rossi y consiste en el monitoreo (horarios, cargas, recorridos, choferes) en tiempo real de toda la flota de camiones.



Pero a Heber no le convence. “Tenemos que auditar el Sictrac. Busca un buen fin (controlar la informalidad), pero mal instrumentado. Eliminar la informalidad del sector depende mucho más de los Consejos de Salarios, donde el tema de la productividad es muy importante”, señaló el ministro.



El plazo para su estudio, es “esperando el tema del Consejo de Salarios (en el sector), esperando que haya equilibrio entre la empresa y los trabajadores. Ese equilibrio se da muchas veces en la sociedad, donde el trabajador va en las ganancias de la empresa. Y eso es un avance”, destacó Heber. “Voy a estar atento a ver cómo se resuelve el tema Consejo de Salarios, porque es fundamental para mi el tema de que no son enemigos, son socios. Si mañana gana el empresario en una carga, que también gane el trabajador”, agregó el ministro.



“Tenemos que esperar a que eso suceda. Mientras eso no sucede, el Sictrac queda en suspenso y lo seguimos estudiando y vamos a hacer una auditoría del proceso de licitación por el cual se otorgó”, manifestó.



En su momento, el proceso de homologación de las empresas que podían brindar el servicio al transporte de carga sufrió varios cuestionamientos por entender que se estaba direccionando a dos. Finalmente, se homologaron 18 para el Sictrac.