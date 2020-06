Heber apoyó plan del gobierno anterior para concesionar varios aeropuertos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Uruguay tiene 10 aeropuertos que tienen la categoría de “internacional”, sin embargo el ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, señaló que los únicos que cumplen con los requisitos exigidos por el regulador global de aviación civil son cinco: Carrasco y Laguna del Sauce, ambos bajo concesión privada, y “siendo bastante generosos” las terminales de Rivera, Salto y Colonia, que siguen bajo la órbita pública.

El Parlamento tiene a estudio un proyecto de ley remitido por el gobierno anterior que establece la creación de la red nacional de aeropuertos internacionales e incluye allí a seis terminales -a las nombradas se suma Carmelo-.



Heber manifestó días atrás en la Comisión de Transporte del Senado que apoya la propuesta, aunque con algunos matices. Por ejemplo, entiende que también pueden aspirar a llegar a la categoría de internacional los aeropuertos de Santa Bernardina y Melilla.



Además, la creación de una red nacional procura que las terminales puedan ser concesionadas, algo que el ministro apoyó enfáticamente en la comisión. “La posibilidad de concesionar es una gran idea porque no tenemos suficientes recursos para hacer las inversiones que son necesarias, incluso para cumplir con las normas internacionales a fin de que sean declarados internacionales”, expresó.

En esa línea, agregó que “la concesión es una gran herramienta como para que en los momentos que vive el país se puedan conseguir los recursos a efectos de desarrollar y disponer de la infraestructura necesaria” a nivel aeronáutico.



En pos de eso, Heber señaló que el proyecto del gobierno anterior debe “separar con mayor nitidez la declaratoria de la condición de internacional de un aeropuerto de la posibilidad de concesionarlo”. Según planteó, el texto establece que “si no salen todas las concesiones” de los aeropuertos de la red “no sale ninguna”.

Los futuros llamados a interesados “pueden ser sobre uno, dos, tres, cinco o seis aeropuertos”, dijo y agregó que será “difícil que encontremos interés en que se concesionen seis aeropuertos en el país”.

Lo que subrayó el ministro a los legisladores fue que “importa” al gobierno “tener las manos libres a efectos de ver cuál es realmente el interés económico que existe como para que el Estado establezca en la concesión las exigencias de una inversión que sustituya la falta de recursos del país”.

En igual sentido se manifestó en la Comisión del Senado el ministro de Defensa, Javier García: “Consideramos que es una idea positiva (el proyecto de ley). La posibilidad de tener sistematizada la red de aeropuertos internacionales va en línea con lo que debemos apoyar, teniendo claro que la internacionalización no es una condición que esté atada a la concesión. Son conceptos diferentes que, seguramente, estarán vinculados, pero una cosa no está atada a la otra. No se internacionaliza para que se concesione, sino porque se necesita”.