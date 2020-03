Heber pretende lograr una mayor recaudación de los peajes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La totalidad de la red primaria de rutas y los corredores internacionales de Uruguay están en manos de la Corporación Vial (CVU) -una empresa pública de derecho privado propiedad de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND)- que gestiona la concesión de unos 2.600 kilómetros. Uno de los objetivos del nuevo ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, es “mejorar los números de la recaudación” de los peajes que administra esta dependencia.

La CVU debe encargarse también de la rehabilitación y mantenimientos de las carreteras, para lo que cuenta con el dinero de los peajes, subsidios del Ministerio de Transporte (MTOP) y financiamiento de bancos, organismos multilaterales y a través de emisiones locales. Para respaldar los Obligaciones Negociables que ofrece a inversores, se formó un fideicomiso financiero con parte de los ingresos de los peajes.



La idea de Heber es lograr mejores números para hacer crecer “el fideicomiso de garantía y poder emitir más Obligaciones Negociables” en el mercado de valores.



En una entrevista con El País días antes de asumir, el ministro sostuvo: “Ya me he quejado, porque no puede ser que la concesión de los peajes me lleve un 30% de la recaudación y a veces más. Tenemos que bajar esos costos, lo lógico y lo que pasa en todas partes del mundo es que (los costos de) la administración están por debajo del 10%”.

Luis Alberto Heber, ministro de Transporte. Foto: Leonardo Mainé

En esa línea, Heber dijo que “hay un margen” de mejora en la recaudación de los peajes “producto de una mayor eficiencia” en la administración, y así “poder conseguir más recursos” para financiar la rehabilitación de rutas.



Los números que mencionó el jerarca fueron que “de los US$ 70 millones que recaudan los peajes, unos US$ 15 millones quedan en el funcionamiento, la administración y el salario de los funcionarios”.



En el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018 -últimos datos disponibles-, la recaudación de la CVU por concepto de peajes ascendió a $ 2.496 millones, equivalentes a US$ 81,9 millones.

En mayo de 2019, la CVU emitió títulos en la nueva Unidad Previsional (UP) equivalentes a US$ 83,4 millones que fueron adquiridos por inversores institucionales como las AFAP. Dos años antes, colocó en dólares y en Unidades Indexadas (UI) títulos de deuda por unos US$ 100 millones, participando en este caso también inversores minoristas.