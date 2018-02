Hijo de Trump dice que la presidencia de su padre le hace perder negocios

La presidencia de Donald Trump le cuesta a la empresa familiar "millones de dólares" en negocios perdidos, declaró el hijo mayor del primer mandatario de Estados Unidos a un diario de India durante una visita al país asiático.



"Nos abstenemos de hacer nuevos negocios desde que mi padre está en el cargo", afirmó Donald Trump hijo al diario Times of India.



El hijo de Donald e Ivana Trump se encuentra en India para promocionar la venta de complejos de apartamentos de lujo.



"Estamos rechazando negocios por cientos de millones de dólares en todo el mundo", agregó Donald Trump junior, que quedó al frente de la empresa familiar.



El viernes, Trump hijo cenará con decenas de personas que han comprado apartamentos en un proyecto inmobiliario en de la empresa en Gurgaon, un suburbio residencial de la capital.



Consta de varias torres de 47 pisos cada una con un total de 250 apartamentos, de un precio comprendido entre los US$ 850.000 y los US$ 1,7 millones. La entrega de las viviendas está prevista para el año 2023.



Aunque Donald Trump hijo realiza un viaje privado, el viernes participará en un conferencia de negocios sobre el tema de los vínculos entre India y el Pacífico, cuyo principal orador será el primer ministro indio Narendra Modi.



El presidente de Estados Unidos cedió el control de The Trump Organization a sus hijos, pero se negó a ceder los activos, lo que creó preocupación por un eventual conflicto de intereses.



Los críticos afirman que la empresa familiar de Trump podría obtener beneficios de los gobiernos que desean obtener el apoyo de Estados Unidos.



Trump hijo afirmó que en India, su principal mercado fuera de Estados Unidos, la empresa se dedicaba desarrollar los proyectos existentes en Calcuta y Bombay en vez de buscar nuevos negocios.