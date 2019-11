El hipódromo de Maroñas y el de Las Piedras colocan deuda a 10 años por US$ 30 millones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La concesionaria de los hipódromos de Maroñas y Las Piedras, HRU S.A., colocó ayer deuda a 10 años de plazo por el equivalente a US$ 30 millones.

Las obligaciones negociables que emitió HRU fueron en dos series: una en Unidades Indexadas (UI) -con una tasa de interés de 4,25% anual- y otra en dólares -4,75% anual-, ambas con tramos mayorista y otro para pequeños ahorristas.



Para la serie en UI en el tramo mayorista se presentaron 35 ofertas por 406.670.000 UI (equivalen a unos US$ 48 millones) y finalmente se adjudicaron 215.885.190 UI (equivalen a unos US$ 24,8 millones). En el tramo para pequeños ahorristas las ofertas fueron por 18.450.000 UI (equivalentes a casi US$ 2,1 millones) y se adjudicaron totalmente.



Así, en la serie en UI, la concesionaria hípica colocó deuda por el equivalente a US$ 26.924.000.



Para la serie en dólares en el tramo mayorista se presentaron 54 ofertas por US$ 28.536.000 y se adjudicaron US$ 2,5 millones. En el caso de los pequeños ahorristas, las ofertas alcanzaron a US$ 576.000 y se colocaron en su totalidad. Así, en la serie en dólares la firma colocó US$ 3.076.000.



Con los US$ 30 millones obtenidos, HRU va a cancelar en forma anticipada otras obligaciones negociables emitidas en 2011 (de las que actualmente quedan US$ 8 millones), cancelará algunos gastos y va a financiar inversiones en las salas de juegos que arrienda, renovando máquinas y realizando reformas y ampliaciones de las que están ubicadas en el Géant y en Montevideo Shopping.



El country manager de Codere Uruguay (propietario en 100% de HRU) Gabriel Gurméndez dijo que “la exitosa emisión es una muestra de renovada confianza en HRU”.



En tanto, el gerente general de la Bolsa Electrónica de Valores -entidad a través de la que se realizó la suscripción de la emisión- Eduardo Barbieri, señaló que “es crucial seguir generando recursos movilizadores para las empresas y la economía en su totalidad, facilitando la inversión orientada al desarrollo sostenible a través de un sistema que ofrece garantías a todas las partes implicadas”.