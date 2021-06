Histórico: la uruguaya dLocal recaudó US$ 617 millones en Wall Street y vale más de US$ 6.000 millones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Hoy a la hora 10:30 de Uruguay, se dará uno de los mayores hitos en la historia económica y empresarial del país: por segunda vez una empresa uruguaya cotizará sus acciones en la Bolsa de Nueva York, ubicada en la mítica Wall Street. Se trata de la empresa tecnológica dLocal que hará hoy su oferta pública inicial (OPI), tal como adelantó El País en la mañana del martes pasado.

La OPI de dLocal es de 29,4 millones de acciones de 293 millones de acciones (poco más del 10% de la propiedad) y el precio indicativo registrado era de entre US$ 16 y US$ 18 por acción. La salida a bolsa hoy será en el Nasdaq bajo el símbolo “DLO”.



Fuentes cercanas a la operación dijeron anoche a El País que debido a la “demanda” que se generó, el precio de colocación es de US$ 21 por acción, lo que lleva a que dLocal recaude US$ 617,4 millones. Además de emitir nuevas acciones (4,4 millones con los que recauda US$ 92,4 millones), algunos accionistas vendieron las suyas, por eso el total es US$ 617,4 millones, explicaron las fuentes.

Nasdaq. Foto: archivo.

A su vez, la empresa queda valorizada en “poco más de US$ 6.100 millones”, agregaron. Es histórico porque es la primera empresa uruguaya en alcanzar esta valorización. Hay que tener en cuenta, que dLocal es el primer “unicornio” uruguayo..



Las empresas unicornio son aquellas con negocios emergentes y que consiguieron una valoración de más de US$ 1.000 millones antes de salir a la bolsa de valores. dLocal alcanzó este status (con una valuación de US$ 1.200 millones) en una ronda de capital el pasado 15 de septiembre de 2020 que lideró General Atlantic y en la que obtuvo US$ 200 millones.



Es decir, en casi nueve meses, dLocal multiplicó su valor por cinco. dLocal opera en 29 países con una única plataforma de pagos con clientes como Microsoft, Amazon y Spotify.

El antecedente en Wall Street fue en 1999 la firma de Internet, StarMedia, cuyo cofundador y CEO era el uruguayo Fernando Espuelas, que realizó una OPI en el Nasdaq, recaudando US$ 110 millones. StarMedia tenía su sede para América Latina en Montevideo.