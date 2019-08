¿Qué hizo que crezcan las ganancias del Banco República en el primer semestre de 2019?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Al registrar mayores ingresos financieros y menores costos operativos en el primer semestre del año, el Banco República (BROU) incrementó sus ganancias 16% en el período. El resultado fue positivo en US$ 300 millones y también hubo un crecimiento del patrimonio y los activos del banco.

El año pasado el BROU había tenido US$ 440 millones de ganancias, el monto más alto de la historia de la entidad.



“El incremento se explica principalmente por mayores ingresos financieros, menores costos operativos y una caída en las pérdidas por constitución de previsiones. Estos efectos fueron mitigados por un aumento de las pérdidas relacionadas a la liquidación del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE)”, explicó el BROU en un comunicado.



A su vez, destacó que en el año móvil a junio (últimos 12 meses), el patrimonio del banco estatal creció 15% alcanzando US$ 1.945 millones. También aumentó la medición de los activos gestionados por el banco, que crecieron 1,6% interanual hasta US$ 17.220 millones.



Mientras que la morosidad pasó de 5,5% al cierre del año pasado a 4,6% en el primer semestre de 2019.



El BROU detalló que “los ingresos brutos por área mantuvieron en el primer semestre una estructura similar al 2018”: el 35% de los ingresos por intereses y comisiones provino de las colocaciones financieras, el 32% de la operativa de créditos al consumo, el 21% fue por el área corporativa y alrededor del 10% estuvo asociado a la actividad de “Banca Persona” (medios de pago).