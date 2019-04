La “hoja de ruta” del puerto, aeropuerto y Aduana para posicionar a Uruguay en logística

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Tratar de posicionar a Uruguay como nodo logístico entre la región y el mundo”, ese es según indicó ayer el presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Alberto Díaz, el principal objetivo de la institución.

La meta fue compartida por los otros tres conferencistas que participaron del desayuno organizado por Somos Uruguay -llamado “Estrategias para el desarrollo”-, Bruno Güella, director de MVD Free Airport; Ana Rey, presidenta de Instituto Nacional de Logística (Inalog) y Enrique Canon, director nacional de Aduanas.



Las autoridades se centraron en exhibir sus agendas de cara al futuro y explicar los principales desafíos que tiene actualmente el sector logístico entre los que destacaron la inversión en infraestructura, la mejora en la gestión y el uso de tecnologías.

La meta para el Aeropuerto Internacional de Carrasco es aumentar la visibilidad de Uruguay como destino “ideal” en el negocio de carga en tránsito y posicionar al país como hub regional. Según indicó Güella, “el desafío es a nivel país” y remarcó la importancia de que Uruguay consiga certificaciones internacionales.



“Hay que ser pero también parecer, podemos hacer las cosas bien pero para la gente afuera es importante que tengamos algún aval”, explicó.

Uno de los aspectos positivos destacados fue la medida anunciada por el ministro de Transporte, Víctor Rossi, respecto de la reducción del precio de combustible para aviación, tema que -según Güella- era “fundamental” en la incidencia del costo del flete aéreo. “Esa medida nos pone ahora en valores más similares a los de la región”, señaló.



Desde Inalog, su presidenta enfatizó en la “necesidad” de que todos los actores que integran el sector logístico avancen juntos en el camino del desarrollo logístico. “Cada organismo público tiene su rol pero también cada sector empresarial tiene que desarrollarse por sí mismo porque Inalog une esa cadena pero cada eslabón tiene sus desafíos y crecimientos propios”, explicó Rey.

Aeropuerto Internacional de Carrasco. Foto: Marcelo Bonjour.

Entre los principales ejes de trabajo a futuro, la jerarca de Inalog mencionó la importancia de mejorar aspectos educativos, tales como la formación en big data; mejorar la imagen país a nivel internacional; mejor infraestructura acompañada de buena gestión y mayor uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).



Como objetivo concreto, Rey mencionó que Inalog trabaja en la ampliación de la zona de influencia terrestre del puerto de Montevideo. Al respecto indicó que la ampliación “debe integrar a todos los medios de transporte” y no solo al marítimo, “tenemos que pensar en el multimodalismo de la carga”, señaló Rey.

La exposición de Díaz se basó en explicar cada uno de los proyectos comprendidos en el Plan Maestro de la ANP para el período comprendido entre 2018 y 2035.



Como principales líneas estratégicas de cara al futuro, Díaz dijo que la ANP trabajará sobre el medio ambiente, seguridad laboral y responsabilidad social, conectividad, nuevas áreas operativas y comerciales, equipamiento y productividad, desarrollo del sistema nacional de puertos, así como también mejoras en el marco legal y la gestión de la empresa pública.



Sobre el desarrollo del puerto Punta Sayago (uno de los planes incluidos en el Plan Maestro) el presidente de la ANP reconoció que el proyecto se demorará “al menos dos años”, dado que en la zona hay “múltiples” barcos hundidos que obstaculizan las obras.

Dirección Nacional de Aduanas. Foto: El País

Según explicó Díaz, los objetivos de la ANP “siguen siendo los mismos” que los del año 2005. “Nuestra meta es posicionar a Uruguay como un nodo logístico entre la región y el mundo en función del desarrollo productivo y sustentable”, mencionó.



Y explicó que para poder lograrlo se requiere que el Plan Maestro sea un plan flexible, realista y participativo. “Hay que estar atentos a los cambios que hay que hacer para seguir estando primeros en la lista, no podemos convencernos de que está todo bien, para nosotros hay que ser realistas y muy críticos”, concluyó Díaz.



Por último, el foco de la conferencia de Canon estuvo puesto en el avance tecnológico y en la “necesidad” de que el país no quede relegado en este aspecto, “las máquinas se enseñan a sí mismas y esto nos pone en un escenario chocante pero una organización no puede estar ajena al cambio” señaló. Asimismo, el jerarca afirmó que “es necesario” que se avance en materia de acuerdos comerciales.