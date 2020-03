En 24 horas se presentaron 9.783 solicitudes de subsidio por desempleo; van 52.060 en marzo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La llegada del nuevo coronavirus en Uruguay impactó en diferentes sectores de la economía. Como consecuencia hubo un aumento de las solicitudes para subsidio por desempleo.

El subsidio por desempleo es un beneficio del Banco de Previsión Social (BPS) para los trabajadores que se quedan sin empleo contra su voluntad. Las cifras divulgadas por la institución son solicitudes, no beneficiarios.

Entre el 1° y el 23 de marzo el BPS recibió un total de 52.060, según datos divulgados este martes por el organismo. De estas, 42.087 corresponden a suspensión temporal, 4.834 a despidos y 5.139 a reducción en horas o en días.



Hasta el 22 de marzo los datos de BPS indicaron que hubo 42.277 pedidos del subsidio por desempleo. Por lo tanto, en un día se registraron 9.783 solicitudes.



Solo entre el 9 y 15 de marzo se presentaron 4.182 solicitudes y entre el 16 y el 18 de marzo se registraron 13.174 pedidos, había dicho a El País el jueves pasado el director en representación de los trabajadores en el Banco de Previsión Social, Ramón Ruiz.



Luego, para el 19 de marzo se registraron 31.903 solicitudes y para el 20 del mismo mes fueron 40.601.



Si se discrimina por sector de actividad, la que presentó un mayor número de solicitudes hasta el 23 de marzo fue comercio por mayor y por menor con 14.750. Si se tiene en cuenta que hasta el 22 se habían presentado 11.689, la suba es de 3.061‬ en 24 horas.



En los otros dos sectores con más solicitudes también se vio un aumento entre los datos divulgados los días 22 y 23. Hasta el lunes la industria manufacturera presentó 8.375 (1.314‬ más), y alojamiento y servicio de comida realizó 7.471 (1.206 más).



"Todavía no sabemos cuántas de las solicitudes se van a transformar en derecho porque puede ser que algunas no cumplan con los requerimientos”, explicó el lunes a El País el director en representación de los trabajadores en BPS, Ramón Ruiz.



Asimismo, el director indicó que “no es descabellado pensar” que el gobierno anuncie “alguna otra medida que implique mayores flexibilidades” en términos de protección social.



Si bien Ruiz destacó como positivas las medidas anunciadas por el gobierno, dijo que “aún no son suficientes” y manifestó su “preocupación” por los trabajadores informales que estimó que son el 25% de la población uruguaya. “Si conociéramos cuántas personas son las que no tienen protección social, ese número sería más preocupante que el de seguro de paro. Esas personas son invisibles para la seguridad social”, indicó Ruiz.