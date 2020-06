El hotel Enjoy sale al cruce de versiones de los trabajadores

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un grupo de trabajadores que integra el sindicato de Enjoy Punta del Este, compareció ante la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, instancia en la que afirmaron que la compañía está “al borde de dar quiebra”, que hay posibilidad de venta, que no hay comunicación, que hay más de 500 personas que no tienen seguro de paro y que la empresa respondió con un “no rotundo” ante la solicitud de obtener partidas de orden salarial o de contingencia para los trabajadores más vulnerables de la emergencia sanitaria.

La otra discordia es cuándo Enjoy volverá a abrir sus puertas. Desde el sindicato mantienen la necesidad de volver a las actividades en cuanto el gobierno dé la autorización; mientras que desde la compañía indican que esa decisión está sujeta a las fronteras.



Según explicó a El País el gerente general de Enjoy, Ignacio Sarmiento, “hay muchas cosas incorrectas” en lo que afirma el sindicato y negó que hubiera una mala comunicación.

“No sé hasta qué punto se cruza la política con las actitudes que estoy viendo del sindicato”, señaló Sarmiento quien destacó las medidas de apoyo que ha tenido la firma con sus colaboradores, como crear un fondo de dinero, adelantar los aguinaldos, apoyo psicológico y brindar canastas alimenticias.

Enjoy tiene sus puertas cerradas desde el 19 de marzo y aún no sabe cuándo puede volver a abrir. En este sentido, el trabajador Juan Arteaga, dijo en el Parlamento que la empresa da mensajes “inciertos” y consultó a los legisladores si la compañía puede decidir no abrir aunque las condiciones sanitarias lo habiliten y si eso no incumpliría el contrato que Enjoy mantiene con el Estado por el casino.

Sobre este punto, el gerente negó a El País que eso implicara un incumplimiento del contrato de concesión con el Estado. “Hay un desconocimiento total de esas condiciones”, dijo y explicó que las fronteras sí tienen “una preponderancia muy relevante” para la firma. Es que el 95% de los ingresos provienen del exterior y fundamentalmente de Brasil y Argentina. “Nuestra idea es abrir cuanto antes aunque obviamente con ese condicionante”, dijo el ejecutivo y mencionó que “no sería lógico ni tendría sustento en el corto plazo” abrir con las fronteras cerradas.



El gerente además negó los datos de Arteaga de que 500 trabajadores quedaran desamparados y rechazó la afirmación del trabajador Ruben Manganiel de que “no están haciéndose cargo de nada”. Por el contrario, dijo que la firma evalúa la prórroga de todos los subsidios “por el mayor tiempo posible” y contó que hoy hay 876 colaboradores en seguro de paro y sobre los trabajadores eventuales dijo que hay 293 que trabajaron más de 75 jornales el último año, de los cuales a 192 les corresponde el subsidio porque 70 fueron negados por el Ministerio de Trabajo (MTSS) y “solo 31 no llegaron a los jornales necesarios”.

Sobre la posibilidad de cierre o venta de la compañía, Sarmiento lo desmintió y dijo que el tema es con Enjoy Chile que está en “proceso de reorganización”, pero que no tiene efecto en la unidad uruguaya a la cual destacó como “la más relevante” del grupo con un peso del 40% y con una situación financiera “súper sana y envidiable”.