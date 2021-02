Hotel sudafricano recurre a robots de personal para combatir la pandemia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El personal del Hotel Sky en el acomodado distrito de Sandton en Johannesburgo se adhiere a los estrictos protocolos contra el COVID-19, usando mascarillas y distancia física con los huéspedes tanto como sea posible. Todos, excepto Lexi, Micah y Ariel.

Porque los tres botones no podrían inhalar gérmenes aunque quisieran: son robots.



Los robots en la industria hotelera no son nuevos: Japón lleva años usándolos. En 2015 el hotel Henn'na de Tokio, o "Strange", se convirtió en el primero en contar con un personal completo de máquinas.

Varios hoteles de Tokio con personal robotizado ahora están utilizando máquinas para atender a huéspedes con síntomas leves de COVID-19.



Pero el Hotel Sky, que comenzó sus operaciones este año, es el primero en África en utilizar asistentes automáticos, un concepto que podría causar revuelo en un país con una de las peores tasas de desempleo del mundo.

El desempleo es del 30,8%, según el discurso del estado de la nación del presidente Cyril Ramaphosa el jueves pasado.



"Nunca reemplazará a las personas, pero cambiará el espacio", dijo Paul Kelley, director gerente de Hotel Sky.

Robots impulsados ​​por IA trabajan en el Hotel Sky en Johannesburgo. Foto: Reuters.

"Creo que es el futuro", declaró , y agregó que planeaban lanzar una filial en Ciudad del Cabo el próximo mes.



Lexi, Micah y Ariel brindan servicio a la habitación, ofrecen información sobre viajes y pueden arrastrar hasta 300 kg de equipaje desde el lobby con piso de mármol hasta las habitaciones.



Si el hotel recibe a un huésped con síntomas de COVID-19, los robots podrían desplegarse en lugar de los trabajadores como medida de precaución.



De lo contrario, "los huéspedes pueden elegir si quieren interactuar con los miembros del personal o hacer uso del autoservicio, que está todo controlado por su teléfono", indicó Herman Brits, gerente general del hotel.



Steve Pinto, director ejecutivo de CTRL Robotics, que suministra los robots, comentó que también podían escanear las expresiones faciales de los clientes para determinar qué tan felices estaban.

"Ayuda a la gerencia a comprender cómo los clientes están experimentando las instalaciones del hotel", dijo.



La reacción a los robots ha sido mixta. Incluso los robots altamente inteligentes no siempre "obtienen" lo que el cliente quiere.



"Creo que el mundo se está moviendo hacia este espacio digital, pero no estamos acostumbrados", dijo el huésped del hotel Ernest Mulenga. "El toque humano sigue siendo algo que me atrae".