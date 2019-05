Huawei: estamos decepcionados por las pérdidas de aliados y proveedores

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La semana pasada se supo que Huawei ya no es miembro de la Asociacion SD, un grupo que se encarga de fijar los estándares que rigen las tarjetas SD y microSD. Además, el grupo Wi-Fi Alliance lo retiró temporalmente y también el grupo JEDEC, organización que establece estándares de semiconductores.



Dichas exclusiones, que surgieron luego de conocerse que ha sido incluida en la lista de entidades prohibidas por el gobierno de Estados Unidos, han sido lamentadas por la marca china, quien se reafirma en sus compromiso con los consumidores.



"Estamos decepcionados por estas decisiones, pero no tendrán efecto alguno en nuestras operaciones diarias. Continuaremos brindando a nuestros consumidores productos y servicios de la máxima calidad", señalaron.



Recordaron que Huawei es un miembro activo de más de 400 organizaciones de estándares, alianzas de la industria y comunidades de fuente abierta, en donde sirven en más de 400 posiciones clave y donde han presentado más de 60.000 propuestas.



"Contribuimos de forma proactiva en estos grupos. Actualmente, nuestro trabajo con la mayoría de las organizaciones de estándares continúa su curso habitual. Hacia el futuro, continuaremos haciendo nuestra parte", recalcaron.



Añadieron que las comunidades de fuentes abiertas han sido la base para el crecimiento de una sociedad basada en la información y se rigen por principios de transparencia, apertura, justicia y no discriminación que se deben preservar. "Estos principios son la base del desarrollo sano y sustentable de la industria", recalcaron.



Huawei, agregó, no ha violado los artículos de asociación de ninguna de estas organizaciones. El hecho de que un grupo pequeño de ellas haya decidido suspender la colaboración de la marca china sin base legal alguna va en contra de los mismos principios que dicen sostener y quebrantan su credibilidad como organizaciones internacionales.



Este tipo de decisiones, dijo la firma, fragmentan esfuerzos y terminan elevando los costos para toda la cadena de valor. "Creemos que estas acciones no representan la voluntad de la industria", opinaron.



Huawei lamenta la pérdida de alianzas y se compromete a seguir brindando un servicio. Foto: Reuters

ARM. Con relación al reporte del 22 de mayo de la BBC, en donde se decía que los empleados de ARM habían recibido órdenes de suspender negocios con Huawei, aclararon que ellos aun no los han vetado.



La compañía de Reino Unido encargada del diseño de chips ARM, dijeron, se encuentra revisando y evaluando el impacto de la decisión del departamento de comercio de los Estados Unidos.



Después de que se anunciara la decisión de Estados Unidos incluir a Huawei en la citada lista, informaron que sus cadenas de producción y abasto han cumplido con las leyes y todas las actividades de negocio se mantienen dentro de lo normal.



"Muchos de nuestros socios han decidido mantener sus relaciones con nosotros y librar esta tormenta juntos. Estamos inmensamente agradecidos por esto. Hacia el futuro, en Huawei continuaremos trabajando con nuestros socios para proteger los intereses de nuestros clientes y consumidores en todo el mundo, mantener el orden en el mercado, y asegurar el sano desarrollo de nuestra industria", recalcaron.



En base a El Comercio / GDA