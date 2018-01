Hubo más proyectos, pero menos inversión

Estos datos marcan un incremento de 37% en comparación con 2016 en la cantidad de proyectos pero una caída de 56% por el lado del monto de inversión.

Según lo indicado por la Unidad de Apoyo al Sector Privado (Unasep) del Ministerio de Economía (MEF) esta contracción en el monto "se explica en mayor parte por la incidencia de los proyectos de energías renovables de gran porte". Así, mientras que en 2017 se dio luz verde a cuatro proyectos por US$ 68,5 millones, en 2016 habían sido 11 proyectos por US$ 1.013 millones.

La consultora PwC detalló ayer que, si no se tienen en cuenta estos proyectos energéticos, la inversión promovida llegó a US$ 695 millones en 2017, una contracción de 11% frente a los US$ 781 de un año antes.

La del año pasado fue, además, la cifra más baja desde al menos 2012 (cuando se habían alcanzado los US$ 2.072 millones de inversión, récord hasta ahora).

Sectores.

En 2017 las empresas del sector industrial concentraron el mayor monto de inversión: 57% del total. Le siguieron servicios (19%), comercio (10%), agro y turismo (7% cada uno).

A su vez, el 55% de los proyectos en 2017 se ubicaron en el interior del país, el 39% en Montevideo, y el 6% restante en varios departamentos al mismo tiempo.