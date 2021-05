Identidad digital para facilitar el trámite del IRPF: qué es y cómo se puede hacer

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

De cara a la campaña de IRPF 2021, la Dirección General Impositiva (DGI) promueve que los contribuyentes del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) obtengan la identidad digital para facilitar el trámite de declaración jurada de esos tributos, pero que además sirve luego para utilizar en cualquier trámite en línea ante organismos del Estado.



¿En qué consiste la identidad digital que promueve la DGI para la campaña de IRPF 2021 en Uruguay? ¿Cómo se obtiene esta identidad digital? ¿Será necesaria para obtener la devolución de IRPF 2021?

“Estamos cambiando la forma de identificación de los contribuyentes y estamos exhortando a la gente a que ya lo haga ahora, antes de la campaña (IRPF 2021 Uruguay) que es la identidad digital, que es una forma de identificarse para todos los trámites ante el Estado, no solo para la DGI”, dijo en entrevista con El País la directora general de Rentas, Margarita Faral.



“Estamos potenciando y dando difusión a esa forma de identificar que, cuando les corresponda presentar su declaración jurada IRPF 2021 Uruguay o de IASS, se les va a pedir. A los que ya ingresan a servicios en línea con el mecanismo del PIN nuestro, se les va a guiar automáticamente para sacar identidad digital, que es una forma de acreditarse única y no tener una clave para cada agencia del Estado”, explicó Faral.



Para facilitar la devolución de IRPF o de IASS, hacer la declaración jurada IRPF 2021 en Uruguay o cualquier otro tipo de trámite ante la DGI se pedirá esta identidad digital. Una vez obtenida, la misma sirve para realizar trámites en línea en otros organismos del Estado como el Banco de Previsión Social.



¿Cómo funciona la identidad digital? Los contribuyentes que se identifican con cédula de identidad ahora pueden acceder a los Servicios en línea de DGI mediante cualquiera de estas cuatro identidades digitales: Usuario Gub.uy, Identidad Mobile Abitab, TuID Antel (próximamente disponible en Redpagos) o cédula de identidad electrónica.



Las tres primeras identidades digitales requieren la verificación presencial de identidad en los locales habilitados a esos efectos, mientras que con la cédula de identidad electrónica (la nueva cédula) “el contribuyente ingresa a los servicios de DGI utilizando un lector de tarjetas para cédula de identidad electrónica, y digita el pin asociado a su cédula”.



Si no se cuenta con uno, se debe recurrir a alguno de los otros tres mecanismos de identidad digital.



“Los contribuyentes de la DGI que se acercan a una red de cobranza, lo pueden hacer sin costo, el costo es nuestro”, afirmó Faral.



La directora general de Rentas Margarita Faral, explicó a El País que la identidad digital que la DGI promueve de cara al IRPF 2021, se puede obtener en forma gratuita.

¿Cómo se obtiene el Usuario Gub.uy? La DGI explicó que “si el contribuyente (de IRPF, IASS u otro tributo) ya cuenta con clave obtenida anteriormente en DGI o redes de cobranza”, primero “ingresa como es habitual con cédula de identidad y clave en el sector Usuario DGI”, luego “completa los datos adicionales de contacto requeridos y sigue las instrucciones para continuar con el trámite” y finalmente “valida los datos por correo electrónico y activa su usuario y clave”.



Posteriormente, cuando por ejemplo quiera hacer la declaración jurada de IRPF Uruguay 2021, “en su próximo ingreso a los Servicios en línea, lo hará por el sector Identidades Digitales digitando cédula y clave”.



“Si no recuerda la clave, puede acceder a Olvidé mi clave DGI, donde podrá recuperarla y obtener el Usuario Gub.uy”, explicó la DGI.



Ahora, si el contribuyente no cuenta con clave, “debe concurrir a puntos de Atención a la Ciudadanía o locales de Correo Uruguayo para realizar el registro y verificar su identidad” y luego “valida los datos por correo electrónico y activa su usuario y clave”, señaló la DGI. Posteriormente, “ingresa a los servicios de DGI por el sector Identidades Digitales, digitando CI y clave”.



Adicionalmente, la DGI aclaró que “los Usuarios Gub.uy que hayan sido obtenidos a través del auto-registro web no están habilitados para acceder a los servicios en línea de DGI, ya que se requiere una verificación presencial para mayor nivel de seguridad”.



¿Cómo se obtiene Identidad Mobile Abitab? La DGI informó que “el contribuyente realiza un registro previo de sus datos vía web”. Luego “debe concurrir a un local de Abitab para completar el registro y verificar su identidad” y activa “los datos por correo electrónico y activa su usuario y clave”. Finalmente, “descarga la app y sigue las instrucciones”.



Para hacer el trámite, por ejemplo de declaración jurada de IRPF 2021 Uruguay, se “ingresa a los servicios de DGI por el sector Identidades Digitales, en la opción "Identidad Mobile - Abitab". Siguiendo las instrucciones podrá realizar la autenticación a través de su celular”, explicó el organismo.



La DGI explicó como obtener la identidad digital de cara a la campaña IRPF 2021 Uruguay. Foto: Darwin Borrelli

¿Cómo se obtiene TuID Antel? Primero, “el contribuyente debe concurrir a un local de Redpagos (esta opción estará habilitada próximamente) o a un local de Antel habilitado para realizar el registro y verificar su identidad”, indicó la DGI. Luego “valida los datos por correo electrónico y activa su usuario y clave”. Finalmente “descarga la app y sigue las instrucciones”.



Para hacer el trámite se “ingresa a los servicios de DGI por el sector Identidades Digitales, en la opción "TuID-Antel". Siguiendo las instrucciones podrá realizar la autenticación a través de su celular”, explicó la DGI.