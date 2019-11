Una imagen lóbrega: los 71 caños de Gas Sayago enterrados

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Esta es una fantástica foto marítima, no fácil de hallarse en los ámbitos marítimos, que de pronto por lóbrega nos sugiere múltiples ideas, entre ellas, la de un extraño cementerio pero en realidad se trata de los 71 caños o pilares de los 650 que se iban a hincar para la construcción del puerto de la Regasificadora de Gas Sayago S.A, cuyos propietarios eran y son UTE y Ancap. Sí, es una imagen de pronto tétrica, pero a nosotros esos 71 tubos de 50 metros de largo y 40 centímetros de diámetro enterrados en el fondo marino a unos 30 metros de profundidad más que sugerirnos nos está marcando de hecho un cuadro de frustraciones y fracasos de un proyecto comercial varias veces millonario y doblemente costoso, porque los pusieron otros y tuvimos que pagar. Ahora volveremos a pagar varios millones de dólares para extraerlos como chatarra.



Aceptemos la realidad: ese conjunto de caños no puede quedar por siempre donde está, simplemente porque constituye un eventual peligro para la navegación, aun cuando esté bien señalizado o no pase nadie por allí excepto Buquebus... Se dice que hay caños que ya muestran flojedad, se mueven y esto ocurre desde hace años. Sería catastrófico que uno de esos caños se soltara y entonces extraerlo del fondo nos va a complicar la vida a todos especialmente a los marinos. Bien, no hay duda que estos 71 caños es como dice la jerga popular representa para el nuevo gobierno “un presente griego” porque tendrá que darse a la tarea de extraerlos y eso no es fácil y va a costar algunos millones de dólares. Si, en Uruguay existe una empresa marítima de buzos bien equipada que está en condiciones de extraer los caños, y la idea es cortarlos con acetileno a ras del fondo marino, a unos 8 metros de profundidad. Pudiera ser también que alguna institución nacional pidiera la extracción de los caños si es que no lo ha hecho hasta ahora.