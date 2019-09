¿Cómo impacta en Ancap la suba histórica que registro ayer el petróleo?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Tal como se vislumbraba desde que el sábado a la noche las instalaciones petroleras de Arabia Saudita sufrieran un ataque con drones atribuido a rebeles yemeníes, los precios del crudo se elevaron y registraron el mayor incremento diario desde la Guerra del Golfo en 1990.

La cotización del barril de Brent, de referencia en Europa y para Ancap, registró un salto de casi 20% al reabrir ayer los mercados. Durante la sesión se moderó y terminó cerrando a US$ 69,02 con un aumento respecto al día anterior de 14,59%. Mientras que el petróleo intermedio de Texas (WTI) subió 14,8% hasta los US$ 62,90.



En este contexto de fuerte volatilidad e incertidumbre, cobra relevancia la política de cobertura en las compras de crudo que está realizando Ancap. Según confirmó El País, está garantizado el abastecimiento al menos hasta diciembre, con compras a un valor inferior al alcanzado tras esta escalada.



El ataque en Medio Oriente disminuyó a cerca de la mitad el nivel de suministro saudí, el mayor productor petrolero del mundo. La normalización del servicio podría llevar semanas o hasta meses, según expertos.



La amenaza de un sesgo al alza del crudo fue calmada en parte por el anuncio que realizó el presidente estadounidense Donald Trump, que autorizó la liberación de las reservas de emergencia para garantizar el suministro si era necesario.



La presidenta de Ancap, Marta Jara, destacó esta noticia ante la consulta de El País y aseguró que “en este momento es más un tema de percepción del riesgo de escasez que de escasez real” en el mercado petrolero. “Estamos ante una situación geopolítica complicada y es difícil predecir cómo puede evolucionar. (Pero) Los precios han sido muy resistentes a la escalada de tensiones, lo que indica que no habría un tema estructural de escasez”, analizó.



La consultora Capital Economics proyectó tres escenarios a futuro: si el suministro saudí recupera su nivel habitual la próxima semana, el Brent volvería en torno a US$ 60 por barril; si lleva meses resolver el problema, el crudo podría subir hasta US$ 85; y si se desata un conflicto en Medio Oriente que limite la producción podría elevarse el precio del barril hasta US$ 150 antes de fin de año.



Ancap.

Entre los principales afectados por estos movimientos están los importadores de crudo, aunque no Uruguay al menos en el corto plazo, porque Ancap ya realizó compras de crudo a futuro para cubrir la demanda hasta fin de año.



Teniendo en cuenta que el petróleo como materia prima “impacta en un 70% de los costos que afronta Ancap para abastecer al mercado”, Jara dijo que se aplica “una política de gestión de riesgos para garantizar la estabilidad de las tarifas y la sustentabilidad de la empresa en escenarios de precios de crudo mayor a los proyectados”.



Tras una mala experiencia en 2008, Ancap retomó hace tres años la contratación de seguros de cobertura de petróleo con el asesoramiento del Ministerio de Economía. En este tipo de contratos, a cambio de una prima se fija un valor máximo para el barril de crudo y está la opción de ejercer el seguro si el precio se ubica por encima.



En junio y con el Banco Mundial como agente, Ancap se cubrió al contratar un seguro para limitar el costo de 1,75 millones de barriles que se entregaron a fin del mes en US$ 63. Además, compró de forma diferida 4,8 millones de barriles con entregas pactadas para agosto, septiembre y noviembre.



La política de cobertura ante los vaivenes del mundo petrolero permitió a Ancap capturar una ganancia (diferencia entre el precio de compra y el real) de US$ 14,3 millones en el primer semestre. Además, fue la razón dada por el ente para no ajustar el precio de los combustibles en julio y asegurar que no se modificarán hasta fin de año.



[CON INFORMACIÓN DE EFE]