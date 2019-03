Más importaciones de distintos vehículos eléctricos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Al observar las calles de Uruguay se pueden ver cada vez más nuevos vehículos que funcionan en base a energía, desde automóviles hasta monopatines y bicicletas. Esa percepción está respaldada por los números, ya que el año pasado se incrementaron 83% las importaciones de motos, patines, bicicletas y otros birrodados eléctricos respecto al 2017.



El tema fue analizado en un informe de la consultora PwC realizado por Patricia Marques, socia de Asesoramiento Tributario, Legal y Contable y de Capital Humano. “Si se consideran solo patinetas y patines, el incremento es de 166% y alcanza un monto importado cercano al millón de dólares”, destacó.

Es que se importaban apenas 140 unidades de todos estos tipos de vehículos eléctricos en 2014, pero el número comenzó a crecer cada año: pasó a 523 en 2015 (sumando algo más de US$ 500.000), a 869 en 2016 (por unos US$ 900.000), a 1.308 en 2017 (por unos US$ 1,3 millones) y llegó a 2.392 el año pasado (por unos US$ 2,5 millones). “Si se tiene en cuenta la variación acumulada en el último quinquenio cerrado, el incremento es de más de 1.600%”, indicó PwC.



Respecto a las bicicletas, la consultora subrayó que “el valor importado de las convencionales (no eléctricas) se redujo 9% entre 2018 y 2017, mientras que la importación de las bicicletas eléctricas se incrementó 102%”.

Además, PwC sostuvo que estos números están “en línea con lo que ocurrió con el desempeño de las compras de automotores al exterior: la importación de autos eléctricos aumentó 38%, mientras que la de vehículos convencionales (no eléctricos) disminuyó un 20%”.



El informe repasó que las importaciones de vehículos propulsados a motor eléctrico se encuentran exoneradas del pago de aranceles, mientras que abonan una tasa reducida de 5,75% de Imesi -varía entre 23% y 46% para los vehículos con motor a nafta, y llega al 115% para los autos con motor a gasoil-.