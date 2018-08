¿Qué impuestos están recaudando más en lo que va del año?

Los impuestos a la renta que pagan las empresas, trabajadores y profesionales impulsaron la recaudación de tributos en los primeros siete meses del año.

Según los datos divulgados por la Dirección General Impositiva (DGI), la recaudación neta (descontada la devolución de impuestos) creció 1,9% en términos reales en enero-julio frente al mismo período del año pasado y totalizó US$ 6.738,8 millones.

La recaudación bruta aumentó 2,3% real en enero-julio respecto al mismo período de 2017 y la devolución de impuestos se incrementó 6,4% en términos reales en el mismo comparativo.

Los ingresos por el principal impuesto que recauda la DGI, el IVA, apenas crecieron 0,2% en enero-julio en términos reales para un total de US$ 3.366,8 millones. La recaudación del IVA interno sube 3,4%, mientras que la del IVA a las importaciones cae 6,2% y la del IVA mínimo (que paga la pequeña empresa) baja 0,2% en ese período.

Esa suba de apenas 0,2% en la recaudación de IVA, "contrasta con aumento de 3% registrado el año pasado. Señal de desaceleración del consumo", indicó la analista de PwC Matilde Morales.

El otro tributo al consumo, el Imesi, aumenta su recaudación 0,9% en términos reales en enero-julio y totalizó US$ 739,1 millones.

La suba de la recaudación en los primeros siete meses del año, viene dada por el IRAE. Los ingresos por este tributo subieron 5,3% en términos reales frente a enero-julio de 2017 y totalizaron US$ 1.166,8 millones.

El otro tributo sobre la actividad empresarial, el Imeba (que pagan algunos productores agropecuarios) elevó su recaudación en 5% y sumó US$ 33,4 millones.

Por su parte, el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) elevó 4,4% sus ingresos en enero-julio hasta US$ 1.350,2 millones.

El que más incrementó su recaudación fue el IRPF categoría I, correspondiente a rentas del capital. Este segmento tuvo un incremento de los ingresos de 25,4% en enero-julio respecto al mismo período del año pasado. De todas maneras, esta categoría del IRPF solo explica el 2,5% de la recaudación total de la DGI.

En tanto, el IRPF categoría II, de rentas del trabajo, tuvo una suba de la recaudación de 1,7% en siete meses. Esta categoría del IRPF explica el 15,5% de los ingresos totales de DGI.

En tanto, los ingresos por el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) se incrementaron 7,7% real en los primeros siete meses del año hasta US$ 175,7 millones. A su vez, el Impuesto a la Renta de No Residentes verificó un alza en sus ingresos de 3,5% real en enero-julio y totalizaron US$ 109,4 millones.

Del lado de los tributos a la propiedad, la recaudación del Impuesto al Patrimonio cayó 8,8% real en enero-julio respecto al mismo período del año pasado, para totalizar US$ 355 millones.

Mientras, los ingresos por el Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales se incrementaron 4,8% real en enero-julio hasta US$ 39,5 millones.