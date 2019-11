Inacoop dice que Coopban no está registrada ni como cooperativa, tras alerta del BCU

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Instituto Nacional del Cooperativismo (Inacoop) se pronunció luego de la advertencia del Banco Central (BCU) por la oferta de créditos que realiza la empresa Cooperativa Bancaria de Uruguay -que se presenta como Coopban Uruguay-.

El miércoles el regulador del sistema financiero dijo que Coopban funcionaba sin autorización, y ahora el Inacoop añadió que “no existe ninguna cooperativa del sector financiero” con esa denominación.



El BCU informó al público “que a través del sitio web coopbanuy.com, la empresa bajo el nombre Coopban Uruguay y Cooperativa Bancaria de Uruguay, ofrece créditos en efectivo a personas físicas y jurídicas la cual no se encuentra registrada por la Superintendencia de Servicios Financieros y no cuenta con autorización para realizar operaciones como banco”.



También comunicó que la empresa no está autorizada “a utilizar la denominación ‘bancaria’ en su nombre de fantasía”.

Ante la “advertencia” del regulador, y “en su función de promover el cumplimiento de los principios y valores cooperativos”, el Inacoop expresó en un comunicado que “para conformarse una cooperativa o para que opere en nuestro país una cooperativa constituida en el extranjero es un requisito ineludible y constitutivo su inscripción en el Registro de Personas Jurídicas”.



Consultada esa base de información, “no existe en Uruguay ninguna cooperativa del sector financiero que se denomine Cooperativa Bancaria de Uruguay ni que adopte la sigla Coopban”.

El Inacoop también señaló que “la denominación cooperativa y sus derivados es privativo de las entidades de tal naturaleza jurídica, estando prohibido a cualquier entidad que no se ajuste a las disposiciones legales que regulan al cooperativismo”.

En su sitio web, Coopban explica que la firma surgió “con el fin de aportar soluciones financieras de dinero en efectivo, otorgando líneas de crédito personales a residentes en Uruguay, y busca otorgar préstamos cómodos mediante condiciones y cuotas convenientes que permitan el acceso a bienes o servicios sin someterse a penurias, angustias, burocracia ni demoras excesivas”.



Para acceder a un préstamo en Coopban, la persona debe presentar su cédula, constancia de domicilio, comprobante de ingresos, sumado a una antigüedad laboral de al menos seis meses e ingresos líquidos no inferiores a $ 10.000. En el caso de las empresas, aparte de los datos identificatorios, se solicita el volumen de ingresos mensuales detallado de los últimos 12 meses y la última declaración jurada ante la Dirección General Impositiva (DGI).



La firma dice que también brinda “apoyo y asesoría financiera” en “gastos, ingresos, deudas impagas y economía personal, asesoramiento contable y fiscal para empresas y personas”.