Incautaciones de Aduana cayeron el año pasado

La incautación de mercadería por parte de funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) en 2017 sumó un monto menor a la que se había realizado un año antes. Así, mientras que en 2016 los productos incautados habían alcanzado los US$ 26,3 millones, en 2017 esa cifra bajó a US$ 20,8 millones, según información proporcionada por la DNA a El País. Esto da cuenta de una contracción en términos interanuales de 20,9% en el monto de los bienes incautados.

De esta forma 2017 se convirtió en el segundo año consecutivo de baja en este terreno, luego de un pico en las cifras registradas en 2015, cuando se llegó a US$ 39 millones.

Por otra parte, entre 2016 y 2017 también cayó la cantidad de operaciones llevadas adelante: el año pasado fueron 2.873 y el anterior habían sido 3.534.

Si se mira qué sucedió en cada uno de los 12 meses de 2017, diciembre fue el que concentró el monto más elevado de incautaciones: US$ 4,6 millones. Durante el último mes del año la cantidad de operaciones ascendió a 164. No fue, sin embargo, el que tuvo más operaciones registradas —ese fue marzo, con 301—. La información de la DNA también permite conocer qué tipo de mercadería fue la que se descubrió en infracción (puede ser de contrabando o falsificada, por ejemplo). Con productos incautados por US$ 8,3 millones, vestimenta quedó en la primera posición. Le siguieron juguetes (US$ 5,2 millones) y vehículos (US$ 3,6 millones). El resto de las categorías no alcanzó al US$ 1 millón a lo largo del año pasado.

La presidenta de la Cámara de Lucha contra la Piratería y el Contrabando, Virginia Cervieri, dijo a El País que "Uruguay sigue siendo un país atractivo en materia de tránsito de mercadería falsificada y requiere el control que todos los días realiza la Aduana en nuestras fronteras".

La abogada destacó también el rol actual de dos uruguayos en la lucha mundial contra la piratería. Por una parte, señaló, desde mediados de 2017 el director nacional de la DNA, Enrique Canon, preside el Consejo de la Organización Mundial de Aduanas. A su vez, la propia Cervieri se desempeña hoy como la presidenta del Comité global de Lucha contra la Falsificación de la International Trademark Association (INTA).

Incautaciones by ElPaisUy on Scribd

Rusia 2018.

Al igual que la selección uruguaya de fútbol —que en estos días está en China preparándose para el mundial que arrancará en menos de tres meses— los funcionarios aduaneros también están "entrenando" para Rusia 2018.

El 7 de marzo pasado un grupo de ellos recibió una capacitación que tenía como objetivo prevenir la comercialización de productos falsificados relacionados con el evento más importante de este deporte a nivel global.

Lo que se buscó fue brindar herramientas a los trabajadores para que supieran cómo identificar a los productos originales. Para ello, se acercaron hasta la sede de la DNA en Montevideo representantes de algunas de las multinacionales más grandes de indumentaria y accesorios deportivos —Adidas, Puma, Nike y New Balance—, quienes explicaron qué participación tendrán en el mundial, mostraron su mercadería y señalaron detalles a tener en cuenta para distinguirla de la apócrifa.

Adidas, por ejemplo, es la fabricante de Telstar 18, la pelota oficial de Rusia 2018. Ante los funcionarios de la DNA los representantes de la compañía alemana mostraron las especificidades de este balón así como del resto de productos de este tipo que venderá en el marco de la competencia (como es el caso de la "réplica original", una pelota de menor precio pero de todas maneras elaborada por la firma teutona).

Cervieri —socia directora del estudio Cervieri, Monsuárez & Asociados— destacó que la entrada de productos falsificados "perjudica" a la plaza local y que por este motivo lo que se busca con capacitaciones como esta es tener una mejor preparación para "combatir" ese "delito".

De hecho, la DNA ya frenó mercadería de este tipo en el país. En la misma semana de la capacitación que recibieron los funcionarios, se incautaron pelotas de fútbol que estaban en un contenedor en el puerto de Montevideo junto a otros productos (carteras). El valor de los dos tipos de bienes era de alrededor de $ 1,3 millones, precisó la DNA en un comunicado divulgado días atrás.

"Al realizar la inspección correspondiente, se detectaron productos presuntamente falsificados, con los diseños de las pelotas del Mundial Rusia 2018, de las marcas Adidas y Telstar", indica el texto (Telstar, como se dijo, es el modelo oficial de Rusia 2018). El contenedor estaba en régimen de tránsito, venía de China y tenía como destino Paraguay.