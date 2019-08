La “incertidumbre” sobre el acuerdo Mercosur-Unión Europea que planteó Ferreri

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) consideran que hay una “cuota de incertidumbre” respecto al acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), y afirman que la aprobación parlamentaria no es la prioridad en este momento para los países del bloque sudamericano.

“Volátil y vertiginoso”, así describió el escenario actual que atraviesan los países del Mercosur, el subsecretario de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri, en el marco de un desayuno organizado ayer por la Cámara Española de Comercio, Industria y Navegación.



Sus dichos se refirieron al tiempo que puede llevar la aprobación parlamentaria del acuerdo entre el Mercosur y la UE, dado que -según Ferreri- cada país tiene “su propia dinámica y sus propios problemas” por lo que opinó que “no sé si aprobar este acuerdo es lo que está en el top of the agenda de todos los países”.



Sobre Argentina mencionó que actualmente está “en medio de un proceso electoral”. En el caso paraguayo indicó que la prioridad es económica y política dado que en el primer semestre el Producto Interno Bruto (PIB) de este país cayó 3% y dijo que además estuvo cerca de ocurrir un juicio político.

No obstante, Ferreri señaló que los problemas principales están en Brasil debido a los incendios del Amazonas y las posteriores críticas del gobierno francés. Al respecto, el subsecretario dijo que desde el gobierno esperan que estos sucesos no pongan en riesgo la ratificación del acuerdo pero admitió que sí “le agrega una cuota de incertidumbre” a que ambos bloques avancen en lo acordado. “Aquí hay un punto extremadamente sensible del acuerdo aún después de firmado”, sentenció Ferreri.



Por su parte, el asesor del MEF, Gabriel Papa, explicó que confía en que se avanzará en la ratificación del acuerdo aunque afirmó que “seguramente haya tensiones y las hay”.



En referencia a los conflictos medioambientales que enfrenta Brasil, el asesor señaló que cree que los “chisporroteos” serán superados. Para argumentar su postura puso como ejemplo el hecho de que Noruega -uno de los países críticos junto a Francia y Alemania de las decisiones medioambientales de Brasil- haya firmado recientemente el acuerdo entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés), de la cual Noruega es parte.



Si bien Uruguay también está en período electoral, según Ferreri, debería aprovechar para aprobar el acuerdo antes que los otros países del Mercosur.



Si el país “pica primero” podría sacar provecho de las diferentes cuotas asignadas al bloque. “Ahí hay una ventaja temporal”, indicó.