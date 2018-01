Incertidumbre por el Brexit genera "ofertones" inmobiliarios en Londres

Un inversionista chino acaba de poner a la venta el departamento que compró en el rascacielos One Blackfriars de Londres. La vivienda ubicada en el piso 20 de la torre aún en construcción salió al mercado por 1,8 millones de libras (unos US$ 2,4 millones), es decir, 22% más barato que lo que pagó por él en 2013.



De acuerdo a Bloomberg, este es uno de los tantos ejemplos de viviendas de lujo que han bajado dramáticamente sus precios en Londres en el último tiempo. De hecho, el stock de viviendas en construcción que no han logrado venderse en Reino Unido llegó a un récord durante el tercer trimestre del año pasado.



Y Londres fue el mercado interno con el peor desempeño del país durante el año pasado, ya que los precios de las viviendas cayeron por primera vez en más de una década, anotando un descenso de 0,5%, según Nationwide Building Society.



Según los especialistas, las caídas de precios en los mejores distritos de Londres se están agudizando a medida que avanza el Brexit.