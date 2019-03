Incertidumbre en torno a ciclo combinado de UTE

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La incertidumbre sobre qué va a pasar con la planta de ciclo combinado de UTE de Punta del Tigre crece, luego que buena parte del personal de Hyundai Engineering & Construction (HDEC) -encargada de la construcción y mantenimiento por siete años- se fue de Uruguay, confirmaron a El País fuentes que conocen la situación.

A mediados de febrero se probó exitosamente el cierre del ciclo (esto es la generación de la tercera turbina que utiliza como fuente el vapor que emanan las dos que funcionan a gas) y todo hacía pensar que la planta quedaría 100% operativa. Sin embargo, la planta aún no fue entregada a UTE -se trata de una construcción llave en mano- y sigue sin haber fecha prevista para hacerlo.

Ambos tienen planteado un conflicto en la Justicia por sumas millonarias.

En particular “el equipo” de Hyundai que “pone en marcha” el ciclo combinado se fue “completamente”, afirmó una fuente. Si bien las fuentes señalaron que continúan las conversaciones entre UTE y Hyundai, indicaron que no saben en qué podrá derivar eso ya que casi no queda nadie del equipo técnico.

La planta térmica de 531 megavatios es la mayor inversión de UTE, que pagará US$ 1.200 millones Hyundai por la construcción y mantenimiento.

Pero, si bien las pruebas fueron positivas e incluso se llegó a exportar energía eléctrica a Argentina, el ciclo combinado permanece inactivo y sin fecha prevista de inicio.

El 31 de mayo del año pasado, finalizó el plazo que se otorgaron Hyundai y UTE para negociar una salida en el juicio civil por US$ 332 millones que la primera le inició a la estatal por “incumplimientos”. UTE contraatacó demandando por concepto de diversas multas por atrasos. En un escrito, la multinacional alega que, en el proceso de la obra, hubo una “grave afectación” de la ecuación económica provocada por una “prolongación excesiva” de los tiempos de obras por “razones ajenas” a Hyundai.