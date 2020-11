Los incumplimientos que encontraron en las empresas: distancia, aforo y tapabocas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cuatro de cada diez empresas fiscalizadas no cumplieron con algún aspecto de los diferentes protocolos sanitarios que se establecieron por el COVID-19. El dato se desprende del operativo que realiza el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) llamado #TrabajoResponsable. Durante el pasado fin de semana la cartera hizo más de 100 inspecciones, según un comunicado divulgado ayer.

Tomás Teijeiro, inspector general del Trabajo y de la Seguridad Social, contó a El País que se hizo hincapié en el distanciamiento físico sostenido, uso de tapabocas, aforo permitido e higiene personal, . Además, aclaró que se evaluó de acuerdo a los protocolos "que se dio a cada sector de la actividad".



¿Con qué se encontraron los inspectores del Ministerio de Trabajo? Dentro de los incumplimientos estuvieron que el personal no tuviera fácil acceso al protocolo o que no hubiera recibido una charla de inducción. A su vez, vieron "algunos temas de distanciamiento físico, uso de tapabocas y aforo".



El jerarca aclaró que los incumplimientos "no fueron de una magnitud tal como para imponer la clausura del local", que sí si hace cuando hay riesgo para la salud de los trabajadores.



Por otra parte, contó que de marzo a octubre realizaron aproximadamente el doble de inspecciones que en todo 2019. "La causa es la pandemia", señaló.



En el comunicado la cartera indicó que los "primeros datos confirman la necesidad de continuar intensificando las tareas de inspección, así como de redoblar los esfuerzos para extremar el respeto a los protocolos sanitarios".



El MTSS anunció el viernes que llevará adelante un operativo para fiscalizar que se cumplan con los protocolos vigentes en los lugares de trabajo. Además, informó que habrá sanciones en caso de incumplimiento.