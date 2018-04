India está nuevamente al borde de quedarse sin dinero en efectivo

"El gobierno está en conversaciones para asegurarse de que todos los cajeros automáticos estén provistos de dinero y de que aquellos que no estén en funcionamiento normalicen sus operaciones". Estas fueron las declaraciones con las que el ministro de Finanzas de India intentaba calmar a sus compatriotas, asegurando que el país no quedará sin efectivo.



Fue el propio gobierno el que alertó de la escasez de dispositivos funcionando, al señalar que durante tres meses se ha producido una inusual demanda de divisas, la que habría alcanzado los US$ 6.900 millones solo en las dos primeras semanas de abril.



Pese a que las autoridades han intentado poner paños fríos a la situación -de la que no se conocen las causas- las imágenes de largas filas en frente de los cajeros hacen recordar el caos que se generó cuando se intentó retirar del mercado los billetes de 500 y 1.000 rupias en 2016.