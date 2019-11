¿Por que la India se bajó de lo que sería el mayor acuerdo comercial del mundo?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El no de la India a sumarse a la mayor zona de libre comercio del mundo —que integraría con este país a casi la mitad de la población mundial y un 32,2% del Producto Interno Bruto— fue un paso acertado, según varios expertos, que consideran la presencia de China en ella como la de un “elefante en un bazar”.



La India abandonó las negociaciones para crear la Asociación Económica Integral Regional (RCEP, en inglés) que aunará a 15 naciones de Asia y Oceanía: China, Japón, Australia, Corea del Sur, Nueva Zelanda y las 10 integrantes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean), formada por Birmania (Myanmar), Brunéi, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Tailandia y Vietnam.



El ministro indio de Comercio e Industria, Piyush Goyal, que calificó la decisión de “definitiva”, la justificó en la necesidad de “protección” de los intereses indios para evitar malas prácticas comerciales, aunque no mencionó a China, principal responsable de la decisión india, según los expertos.



El exdecano de la Facultad de Comercio de la Universidad de Delhi Ram Khanna aplaude la decisión, que cree que responde a “problemas respecto a China, que parece ser el elefante en el bazar”, en referencia a las “dudas” existentes sobre si tiene una economía de mercado, dado el “dominio de empresas estatales en su actividad económica, que dejan espacio a la competencia desleal”.



También señala que la “manipulación del (precio) de su divisa para impulsar las exportaciones chinas puede dañar a las industrias locales”.



“China ya tiene un enorme superávit comercial con la India y es probable que aumente aún más en caso de que obtenga condiciones de acceso al mercado indio más favorables” a través del acuerdo, agregó.



El déficit comercial de la India respecto a China superó los US$ 53.500 millones en el ejercicio fiscal 2018-19, según datos oficiales.



Khanna también apuntó a los recelos históricos entre los dos gigantes asiáticos como una de las razones que explican que la India no quiera integrarse con China.



“Las disputas fronterizas (...) de las últimas seis décadas han generado una desconfianza” entre ambos, tienen un mayor peso que los posibles beneficios comerciales, explicó.



En ese sentido se pronunció también un especialista en Derecho Comercial Internacional de la misma universidad, que prefirió mantener el anonimato, y que añadió al argumento “la actitud insolidaria del gobierno chino respecto a la reducción del terrorismo y su acercamiento a Pakistán”, nación enemistada con la India por el control de la región de Cachemira.



El equilibrio de la balanza comercial también preocupa a la economista y colaboradora de la Confederación de la Industria India (CII), Naimat Chopra, que mencionó que la brecha comercial desfavorable actualmente para la India respecto a Australia y Corea del Sur podría agrandarse.



Explicó que la potencia de Australia en el sector de alimentos perecederos “puede amenazar” al indio.



