Índice del FMI sitúa a Uruguay como el país con mayor incertidumbre comercial del continente

El Índice de Incertidumbre Comercial (WTU, por sus siglas en inglés) elaborado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), mostró que en términos comerciales Uruguay es el país más afectado de América del Sur. Comparte el mismo nivel de incertidumbre que Estados Unidos y China, los dos principales protagonistas de la “guerra comercial”.

El estudio del FMI -basado en los informes sobre países que prepara Economist Intelligence Unit (EIU)- afirma que la incertidumbre en torno al comercio internacional no solo experimenta una escalada en las dos grandes potencias (Estados Unidos y China) sino también en muchos otros países, como es el caso de Uruguay.



De los 143 países analizados por el índice, Uruguay comparte el mismo nivel de incertidumbre comercial que Estados Unidos, México, Canadá, China y Francia, siendo la única nación de América del Sur que registró el máximo nivel dentro de la medición.



Para construir el índice, el FMI contabilizó la cantidad de veces (por cada país y trimestre) que los informes de EIU hacen referencia al término “incertidumbre” en proximidad a una palabra relacionada con el comercio internacional.



Además, para que el índice sea comparable entre países, se ajustó la escala del recuento en función del número total de palabras en cada informe. Un aumento del índice evidencia un recrudecimiento de la incertidumbre, y viceversa.



A nivel mundial, el informe del FMI demuestra que en el último año, el índice de incertidumbre comercial aumentó 10 veces respecto de los últimos máximos, impulsado sobre todo por la disputa comercial entre las dos grandes potencias.

El gráfico muestra el índice promedio en el período comprendido entre el primer trimestre de 2018 y el segundo trimestre de 2019. Los colores más oscuros denotan una mayor incertidumbre comercial.

El caso uruguayo.

Para entender por qué la incertidumbre comercial aumenta más en Uruguay, el decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica, Ignacio Bartesaghi, explicó a El País que “el no tener el resguardo de un mercado interno grande”, como sí lo tienen Argentina y Brasil, influye en que una pequeña economía como la local sea más dependiente y por lo tanto más incierta.



Otra razón señalada por el experto es la “importante concentración del comercio uruguayo en China, que es de los más altos de la región”. Si se tiene en cuenta que la denominada “guerra comercial” tiene al gigante asiático como uno de los protagonistas y su crecimiento está afectado por esa disputa, “eso tiene relación directa con la incertidumbre generada en Uruguay”, indicó Bartesaghi.



A eso hay que sumarle los riesgos asociados al “Brexit” -salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE)-, ya que esta región del mundo explica “otra gran porción de nuestro comercio exterior, al igual que otro gran socio comercial como es Estados Unidos”.

Ignacio Bartesaghi. Foto: Archivo El País

Por su parte, el contador y socio de Cibils Soto Consultores, Marcos Soto, evaluó que pese a que Uruguay dependa de los vaivenes externos, hay otros elementos a nivel local que agregan incertidumbre al país y mencionó como ejemplo las elecciones nacionales y la probabilidad de que el próximo gobierno no tenga mayorías parlamentarias.



En cuanto a los potenciales efectos de los acuerdos firmados recientemente por el Mercosur con la UE y con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés), Soto dijo que “podrán contribuir pero no van a cambiar nuestra realidad de la noche a la mañana”.



No obstante, sí reconoció que dichos acuerdos “han servido para romper con la lógica de bloque cerrado” que mantenía hasta el momento el Mercosur.



El director general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el brasileño Roberto Azevêdo, consultado por El País sobre los impactos de la guerra comercial, mencionó que “no va a haber ningún país que esté inmune a todo lo que está pasando” y que “con la mayor incertidumbre provocada por la disputa, las inversiones se retraen y las economías tienden a desacelerarse”. “Por eso va a perjudicar a todos”, sentenció.

Roberto Azevêdo, director general de la OMC. Foto: Francisco Flores

Mientras que el economista y experto en comercio internacional, Marcel Vaillant, dijo en diálogo con El País que “es lógico” que Uruguay sea “tan incierto a nivel comercial”, no solo por ser una economía pequeña “al lado de dos grandes”, sino además por la relación que tiene con el Mercosur y el rumbo que el bloque pueda tomar luego de las próximas elecciones en Argentina.



“Es obvio que Uruguay tiene altos niveles de incertidumbre porque en sus relaciones comerciales está atado de manos con terceros. Creo que debería buscar, sin hacer mucho ruido y pidiendo autorización a sus vecinos, una cierta autonomía en su política comercial”, concluyó Vaillant.

La visión de los expertos.

ignacio bartesaghi | decano ciencias empresariales ucu Reglas claras “Cuanto menos poder negociador tenés, dependés más de las reglas de juego claras. Hay solo una forma de mitigar la incertidumbre, aumentar la diversificación y ahí la firma de acuerdos comerciales es clave”.

marcos soto | socio de cibils Soto consultores Tiempos complejos “Vienen tiempos complejos para el Mercosur, eso genera incertidumbre en las economías chicas. En la medida en que Uruguay pueda redefinir su estrategia de inserción, logrará mayor certidumbre”.