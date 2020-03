INE hará cambios metodológicos en encuestas que pueden afectar "comparabilidad"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Instituto Nacional de Estadística (INE) informó que a partir de mañana 1° de abril cambiará la forma de recolección de datos de algunos de sus indicadores para preservar las medidas que evitan el contagio del coronavirus. El director Diego Aboal aclaró que esto implicará además que “en algunos casos la comparabilidad no esté asegurada” con los datos del año pasado por los cambios metodológicos.

En el caso de la Encuesta Continua de Hogares, de la que surgen datos como el desempleo, el INE comenzará a contactar telefónicamente a los hogares seleccionados. Para corroborar los datos que la persona proporcione, quienes atiendan la llamada podrán ingresar a la página web del INE y hacerlo allí.



La Encuesta Continua de Hogares se hará a través de un cuestionario reducido telefónico de una duración de 30 minutos.

Conferencia de prensa INE en vivo. Nuevas entrevistas no presenciales https://t.co/jumEMasmUH — INE Uruguay (@ine_uruguay) March 31, 2020

“Es importante contar con la población para poder sostener la producción de estadísticas que son importantes y básicas para el país”, dijo Aboal.



En relación al Indice de Precios al Consumo se recogerá información via email, telefónica y se lanzará un formulario web para que los distintos comercios puedan de forma asistida llenar los formularios.



El director del INE sostuvo que los indicadores de marzo se van a publicar de forma normal de acuerdo al calendario establecido. “El desafío más grande que tenemos hoy es la recolección de datos de campo además de que estamos pasando a metodologías nuevas, de todas formas tenemos confianza en que los métodos que estamos estableciendo van a permitir seguir con la publicación habitual de los indicadores más importantes”, dijo.

Pero Aboal aclaró que “sin duda en algunos casos la comparabilidad no está asegurada”. “En la Encuesta Continua de Hogares pasaremos a encuestar un panel de hogares durante tres meses y luego reemplazaremos un tercio por un tercio nuevo. Es una metodología conocida; sin embargo, es distinta al que veníamos aplicando por lo que los indicadores relativos al mercado de trabajo y los ingresos que estemos generando no necesariamente van a ser comparables con la metodología anterior. Lo importante es que vamos a ser explícitos con respecto a la metodología y la comparabilidad o no de los datos. La calidad de la información tenemos confianza de que va a ser buena. Simplemente hay un cambio de metodología que va a implicar que tengamos que tener cuidado a la hora de comparar con el año anterior en algunos de los indicadores. En otros creemos que esto se va a ver menos afectado como el Indice Medio de Salarios que el relevamiento ya era de forma no presencial y se va a seguir pudiendo hacer de forma adecuada”, añadió.



Más del 95% de los funcionarios del organismo están teletrabajando hoy.



“Es una situación atípica en Uruguay pero está ocurriendo en todo el mundo, los institutos de estadística están todos pasando a estrategias no presenciales”, dijo el director quien ha tenido contacto con las áreas de estadística de distintos países para poder armar el plan uruguayo.