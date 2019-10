La inflación se estabiliza pese al efecto del dólar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En septiembre la suba de precios del consumo fue de 0,52%, informó ayer el Instituto Nacional de Estadística, con el impacto del alza en los valores de la carne, alquileres y en otros rubros que reciben el efecto del dólar.

En el acumulado del año, el Índice de Precios del Consumo (IPC) lleva una suba de 7,56% y en los 12 meses cerrados a septiembre de 7,78%, prácticamente estable respecto a los 12 meses de agosto (era 7,76%).



“Los precios no transables -aquellos que no se comercian con el exterior- moderan el ritmo de suba mientras que se incrementa la inflación transable (más impactada por el dólar)”, señaló la consultora Deloitte a través de su portal Objetiva.



Los grupos que más incidieron en la inflación mensual fueron Alimentos y bebidas no alcohólicas (explicó 0,18 puntos porcentuales del 0,52%), Transporte (0,12 punto) y Vivienda (0,04 punto).



En Alimentos, que tuvo un aumento de precios de 0,66%, incidieron las subas en la carne (+2,24%), leche, queso y huevos (+1,09%) y frutas (+0,26%), al tiempo que ayudó la baja en legumbres y hortalizas (-2,1%).



En Transporte, que aumentó 1,28%, el efecto fue de automóvil (+3,21%), motocicletas (+3,9%), ómnibus suburbano (+4,45%), entre otros.



Mientras que en Vivienda, que se incrementó 0,26%, la incidencia fue de alquiler (+0,46%) e impuestos domiciliarios (+2,71%).



El Centro de Investigaciones Económicas (Cinve), dijo en un informe que “el componente tendencial o subyacente del IPC (que excluye a los rubros cuyos precios son más volátiles, así como algunos cuyos precios son administrados por el Estado, a efectos de brindar información más estable y fiel a las dinámicas de fondo del sistema de precios) se situó en 0,55%” en el mes y se redujo 0,33 puntos porcentuales en la medición de 12 meses a 7,61%.