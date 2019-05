Más empleo informal y de mala calidad por débil crecimiento económico en América Latina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La región se expandirá en promedio un 1,3% este año y no provocará grandes cambios en las tasas de ocupación y desocupación, pero sí tendrá efecto en los nuevos empleos que se generen sobre todo en países que enfrentan crisis económicas como Argentina, Nicaragua y Venezuela, según un reporte conjunto de CEPAL y OIT.



"El débil crecimiento económico incidiría nuevamente en una lenta generación de empleo asalariado por lo que se prevé que aumentarán los trabajos de mala calidad media, especialmente cierto tipo de trabajo por cuenta propia", dijo el reporte.



CEPAL y OIT temen que siga en aumento la informalidad laboral "tanto por la debilidad en la generación de empleo asalariado como por la informalización de empleos existentes", añadió el informe Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe.



Según ambos organismos de Naciones Unidas, la expansión del trabajo por cuenta propia, el surgimiento de nuevas formas de empleo a través de plataformas digitales "y, en varios países, una mayor informalidad del empleo asalariado", significan nuevos retrocesos en el cumplimiento de uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030.



"Otra tendencia que está afectando los mercados laborales en la región –y lo va a hacer de manera aún más fuerte en el futuro– son las transformaciones tecnológicas", insistió el reporte.



"En muchos casos las nuevas formas de trabajo se desarrollan fuera de las regulaciones existentes, de manera que estos trabajadores no gozan de los derechos laborales y sociales establecidos por la legislación correspondiente", señaló el reporte.



Un elemento clave, de acuerdo al reporte, es determinar si estas nuevas formas de trabajo son una nueva modalidad de empleo asalariado, un trabajo independiente o si deberían ajustarse las normas existentes porque no reflejan adecuadamente las características de estos trabajos.



En base a Reuters