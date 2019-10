Inmobiliarias confían en poder bajar los alquileres, a la espera de decreto del gobierno

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El viernes a la noche la ministra de Turismo, Liliam Kechichian, habló en un evento organizado por operadores privados y les transmitió medidas extras de cara a la próxima temporada.

Según dijeron participantes del encuentro, afirmó que quedaba suspendido hasta el 30 de marzo el cobro del Impuesto a la Renta (IRPF) a los alquileres -sin detallar si se trataba de una exoneración-, aunque luego aclaró en Twitter que la medida era únicamente que las inmobiliarias dejaban de ser agentes de retención del tributo.

Un empresario dijo a El País que hay “confusión” respecto al alcance de esa medida y que se deberá esperar el decreto. Es que si se exonera el IRPF eso podría ser trasladado al precio de los alquileres, pero si no hay tal beneficio no, porque aunque las inmobiliarias no retengan el impuesto el propietario deberá pagarlo cuando haga la liquidación de sus rentas.



“Según lo que dijo la ministra los precios van a bajar, porque no se va a recargar el IRPF. Me mantengo en eso porque fue lo que dijo, que hasta marzo de 2020 las personas que hagan alquileres por inmobiliarias no tienen que tributar IRPF”, comentó a El País un operador inmobiliario. La ministra de Turismo no respondió a las consultas hechas ayer y el domingo.



Más allá de esto, desde la Cámara Inmobiliaria Maldonado-Punta del Este celebraron que se deje de retener IRPF por los alquileres, equiparando al sector con las plataformas de hospedajes, en especial Airbnb que es la más popular.



“A partir de ahora alquilar por plataformas o por una inmobiliaria tiene el mismo costo (porque no se retiene el porcentaje de IRPF). Además, haciéndolo por inmobiliarias tienen beneficios como la atención personalizada, y más garantías porque estamos registradas”, señaló Javier Sena, presidente de la gremial inmobiliaria.

El viernes Kechichian también informó a los empresarios que se había llegado a un acuerdo con Airbnb para que comience a pagar impuestos por su actividad en Uruguay. Desde 2018 las plataformas de este tipo están generando obligaciones tributarias por IVA e Impuesto a la Renta, y se elaboró un sistema especial para que paguen, aunque tal como informó El País en junio Airbnb aún no se había registrado.