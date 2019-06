El innovador plan de Antel: envíos de dinero en tiempo real desde el celular

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El cliente va hacia los pagos móviles” y en línea con ese diagnostico la empresa estatal Antel, en su rol de compañía de telefonía celular y de proveedora de servicio de datos, tiene diversos proyectos para sumar funcionalidades para el cliente.

Algunas de esas ideas fueron presentadas este miércoles por el gerente de la División Valor Agregado y Multimedia de Antel, Pablo Moreira, al participar de las Jornadas de Telecomunicaciones que organizó la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec).



Señaló que se viene “trabajando en distintas soluciones” para los clientes, observando “hacia donde se desarrollan las formas de pago en el mundo” y atendiendo el cambio cultural en Uruguay luego de la ley de inclusión financiera, que “impulsó el uso de débito”.



La tecnología a través de la cual la empresa presentará estas innovaciones es Antel Go, un sistema de compras digital al que puede accederse descargando la aplicación Tuapp desde el celular. Según explica la web de la compañía, este sistema permite comprar con el móvil hasta un límite de crédito preestablecido, y está habilitado por ejemplo para abonar la factura de Antel y del Banco República (BROU).



Pero Moreira comentó que “esta solución en la que venimos trabajando tiene 150.000 cuentas distintas” que se han registrado y permite acceso a “un montón de productos”, como las recargas móviles, el pago de taxis y del estacionamiento tarifado.



El proyecto tiene al BROU y Antel como buques insignias, pero “la forma de enriquecer esta billetera virtual es que estén todos los que quieran, eso va a enriquecer al producto”, señaló el gerente de la compañía telefónica.



En esa línea, bromeó que a futuro la herramienta Antel Go será igual “que nuestra billetera de cuero”, que la usamos para “pagar facturas y hacer compras en los comercios”.



Moreira también indicó que dentro de “este círculo evolutivo en la parte de los pagos vamos hacia (abonar desde el celular mediante) el código QR”, una tecnología que permite almacenar datos codificados -se lo define como la evolución del código de barras-.



Además, se está buscando implementar “el envío de dinero en tiempo real”, un mecanismo “diferente” a una transferencia bancaria, porque “no se necesita conocer la cuenta de la otra persona, sino que le voy a poder girar a mi contacto en el celular” directamente, explicó.



El gerente de la compañía telefónica comentó otra innovación en la que se trabaja: brindar un abanico de ofertas y promociones al cliente teniendo en cuenta “su localización” y “el conocimiento de su comportamiento” de consumo.



Esto implica “hacerle llegar una oferta a un usuario en el lugar y el momento adecuado”, según distintos patrones personales analizados previamente. “La ubicuidad permite ofrecer al cliente lo que necesita” al instante, agregó.



Otro producto “nuevo y que todavía no ha crecido lo suficiente”, acerca del que habló Moreira, es la aplicación que permite hacer “una colecta, juntando el dinero por ejemplo para una cena” entre amigos de forma virtual.



A su vez, un plan “grande” aún no cristalizado por Antel es incorporar la cédula de cada usuario a la aplicación, en lo que se denomina “identidad digital”, y permitirá “una infinidad de cosas para desarrollar”.



Entre los resultados observados dentro de este proceso de avance hacia distintas tecnologías de vanguardia, Moreira destacó que “hoy el 70% de la venta de estacionamiento (tarifado) en Montevideo se hace a través del móvil”, y que Tickantel (aplicación que ofrece entradas a distintos espectáculos) comercializa unas 2 millones de entradas al año.



Todo el conjunto de herramientas e innovaciones mencionadas durante la disertación, brindan “nuevas soluciones para los clientes y enriquecen la aplicación”. El objetivo a futuro es sumar “más medios de pago” para que los usuarios de Antel “se sientan cada vez más satisfecho”, concluyó.