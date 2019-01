Por inquietud sobre demanda, barril de petróleo cae casi 3%

Los futuros del crudo Brent cayeron US$ 1,70, o un 2,76%, a US$ 59,97 dólares por barril. En operaciones después de la jornada regular, el Brent extendió las pérdidas a un mínimo en la sesión de US$ 59,61 por barril.

Los precios borraron algunas de las ganancias logradas la semana pasada, cuando la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y otros exportadores acordaron una reducción del bombeo a partir de enero.