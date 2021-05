Se "insinúa" mejora de la actividad económica en el segundo trimestre, según Ceres

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres) publicó este lunes el dato del Índice Líder correspondiente a mayo. En ese mes, creció 0,5%, "lo que, sumado al dato positivo de abril, insinúa una mejora en el segundo trimestre", dice el informe.

El ILC tiene como objetivo dar señales de la tendencia de actividad. En ese sentido, se aclara que no predice niveles sino que anticipa posibles cambios del ciclo de la economía.



Por otra parte, el informe señala que el indicador registró una "evolución errática del nivel de actividad; con subas y bajas que no son suficientes para marcar una tendencia". Sin embargo, "si el próximo mes volviera a dar positivo, eso podría mostrar que la tendencia de recuperación se consolida".



Además, indica que los datos muestran que la economía no vuelve a "recesión, pero le ha costado afirmar una tendencia de crecimiento, como la que se había visto entre julio y octubre del año pasado".