Instan a accionistas de Xerox a oponerse a acuerdo con Fujifilm

El plan de Xerox Corp's de venderse a la japonesa Fujifilm Holdings recibió más presión después de que los accionistas Carl Icahn y Darwin Deason llamaron a los tenedores de títulos a oponerse al acuerdo de 6.100 millones de dólares.



Los accionistas activistas, que tienen una propiedad combinada de 15 por ciento de la firma de copias e impresiones estadounidense, dijeron que el acuerdo infravaloraba dramáticamente a Xerox y criticaron su estructura, que exige que la firma estadounidense se combine con el emprendimiento conjunto de Fuji Xerox, como "retorcida, complicada".



"Los instamos, compañeros accionistas, a que no permitan que Fuji nos robe esta compañía", dijeron Icahn y Deason en una carta abierta. Añadieron que aún existía una gran oportunidad para Xerox de crear "enorme valor para sus accionistas y que eso no involucra la venta del control a Fuji sin una prima".

Buscando una base más firme en medio de una menguante demanda por las impresiones de oficina, las dos firmas llegaron a un acuerdo por el que el previamente formado emprendimiento conjunto Fuji Xerox comprará nuevamente la participación de Fujifilm por un 75 por ciento por alrededor de 6.100 millones de dólares.

Fujifilm usará después esos ingresos para comprar 50,1 por ciento de las nuevas acciones de Xerox.

Masayuki Otani, analista jefe de mercado en Securities Japan, dijo que Xerox y Fujifilm tienen opciones limitadas en términos de abordar la oposición de Icahn y Deason al acuerdo.

"Combinar el negocio por la eficiencia es probablemente la única manera que tiene Xerox para sobrevivir", dijo Otani. "Y Fujifilm no puede pagar tanto, ya que puede ser necesaria una mayor reestructuración cuando se complete el acuerdo".

Xerox dijo en una declaración que ha considerado varias otras opciones en detalle y concluyó que la combinación con Fuji Xerox "es la mejor vía para crear valor" para la compañía.

En una declaración aparte Fujifilm, valorada en unos 20.600 millones de dólares, dijo que el planeado acuerdo "representa un valor financiero y estratégico convincente para los accionistas". Las acciones de Xerox subieron 1,1 por ciento el lunes y las de Fujifilm cayeron 3,2 por ciento el martes.