Ocho inventos de importantes empresas que fueron un brutal fracaso

En la ciudad de Helsinborg, en Suecia, existe desde 2017 The Museum of Failure (El museo del fracaso). Allí se encuentran más de 100 productos que nacieron con la idea de innovar o de producir un cambio en su mercado, pero que terminaron siendo un absoluto fracaso.

El mentor y director de este museo es Samuel West, un psicólogo estadounidense que decidió crear el lugar para homenajear a esos inventos fallidos y a sus creadores. West afirma que tras una larga búsqueda logró conseguir los objetos de la exposición a través de eBay, Amazon y otros coleccionistas como él.



Entre los productos rescatados del olvido por el Museo del fracaso, se pueden encontrar un dispositivo que solo ofrecía acceso y permanencia en Twitter, una Coca Cola con café, una bicicleta de plástico y hasta una máscara para rejuvenecer el rostro que daba más terror que tersura.



Foto: El tiempo / GDA Los anteojos de Google emergieron con un proyecto lanzado en 2014 que no prosperó debido a las grandes fallas que tenía: problemas a nivel de seguridad, privacidad, interoperabilidad, duración de la batería y un precio muy alto para un valor dudoso. En 2017 los Google Glass se renovaron, pero ya no se piensa en comercializarlos para todo público, sino en aplicaciones de negocios, en empresas que requieren aprovechar este tipo de tecnología con realidad aumentada en sus negocios.

Pequeña señorita sin nombre



Foto: El tiempo / GDA



En 1965, la compañía de juguetes Hasbro decidió sacar al mercado una muñeca que se saliera de los cánones comunes de aquellos tiempos, especialmente de las barbies. Así fue cómo nació Little Miss no name, una particular niñita triste, descalza, con un vestido hecho de arpillera y con la mano extendida como si pidiera ayuda. Además, la pequeña tiene una gruesa lágrima en una de sus mejillas.



Con esta muñeca, "se quería enseñar a las niñas pequeñas la compasión y la realidad de la vida de los menos afortunados", señala la reseña del museo. Pero, como dice la misma reseña, "la mayoría de los niños estaban horrorizados", y la compañía decidió discontinuar la producción de la muñeca.