La inversión extranjera directa con dos caras

En los 12 meses finalizados a marzo, la cuenta corriente y de capital registró un superávit de US$ 886 millones, eso equivale al 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB), según el informe de Balanza de Pagos del Banco Central (BCU) correspondiente al primer trimestre y divulgado ayer. La balanza resume las transacciones económicas entre los residentes de un país y los del resto del mundo. El superávit en los 12 meses cerrados a marzo de 2017 había sido algo menor, de 1,1% del Producto.

En tanto, la inversión extranjera directa subió 6,7% en los 12 meses cerrados a marzo, respecto a igual período finalizado en marzo de 2017. Fueron US$ 956 millones en 12 meses cerrados a marzo.

De todas maneras, la inversión extranjera directa en los 12 meses a marzo es 15,2% inferior que en el año 2017 cuando alcanzó a US$ 1.128 millones.

"En el año móvil a marzo de 2018, la cuenta financiera presentó una salida neta de fondos cercana a los US$ 880 millones, contracara del superávit en cuenta corriente y de capital. La misma fue producto de la salida experimentada por el sector público, ya que por el contrario el sector privado registró una entrada neta de capitales", señaló el BCU.

A marzo de 2018, los no residentes en Uruguay habían aumentado la tenencia de títulos de deuda públicos en US$ 3.034 millones respecto a un año atrás y el stock que poseen alcanzó a US$ 14.985 millones. "El 84% de este incremento se debió a las transacciones que implicaron compra de títulos por parte de no residentes. El resto se explicó por la revalorización de estos pasivos, a pesar de que en el primer trimestre de 2018 los títulos públicos se devaluaron, lo que implicó una disminución del valor de la tenencia de no residentes de casi US$ 800 millones en el trimestre", explicó el BCU.

"Particularmente, en el primer trimestre del año 2018, se destacó la compra de bonos externos en Unidades Indexadas por parte de no residentes a las AFAP por un monto aproximado a los US$ 260 millones", agregó.