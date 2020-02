Inversión en maquinaria y equipos industriales cayó 3% en 2019

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La inversión en maquinaria y equipos industriales cayó 3% en el acumulado del año 2019 frente al año anterior, período en el cual se había registrado una recuperación significativa del 25%.

Los datos se desprenden del informe trimestral de la Cámara de Industrias (CIU), gremial que elabora el Índice de Inversión en Maquinaria y Equipos (IMEQ).



El rubro que más retrocedió en el acumulado del año fue el de Alimentos, Bebidas y Tabaco que verificó una caída del 14,4% frente a 2018, mientras que los niveles de inversión del resto de la industria tuvieron un retroceso menor, en el orden del 1,6%.



Si bien la metodología utilizada para construir el IMEQ no permite identificar cuáles fueron las empresas que más invirtieron, sí permite analizar cuáles fueron las que realizaron mayor cantidad de importaciones.



Por lo tanto, el informe de la CIU destaca que en el acumulado del año 2019 fueron cinco las empresas principales que más importaron: Cielo Azul Hormigón con importaciones por US$ 22.172.582, Nestlé que realizó un total de compras por US$ 6.303.416, Lumin con compras por US$ 3.886.971, Cimsa con un total de importaciones por US$ 2.711.753 y en quinto lugar Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC) con compras por un total de US$ 2.574.851.

De esta forma, “las mayores empresas industriales importadoras de bienes de capital pertenecieron al sector Cemento, Alimentos y Bebidas y Madera”, destacó el informe de la CIU.



En lo que refiere al desempeño del cuarto trimestre (de octubre a diciembre), el IMEQ de la industria uruguaya disminuyó 5,1% frente al mismo trimestre del año pasado. Empero, si se lo compara con el trimestre anterior (de julio a septiembre), en ciclo tendencia (excluyendo efectos estacionales), la caída habría sido de 4%.



Al considerar el IMEQ general de la economía, la inversión en maquinaria industrial registró un incremento del 13,5% en la comparación interanual en el cuarto trimestre, mientras que en el acumulado del año se mantuvo “relativamente estable” con una caída del 0,6%.



Si se analizan los últimos datos del indicador y se evalúa desde una perspectiva histórica, según la gremial “desde 2015 la inversión en maquinarias y equipos se ubica en niveles muy bajos, similares a los del año 2010”.

Al evaluar el desempeño de la inversión en maquinaria y equipos del sector privado, el índice se incrementó un 12,8% en el último trimestre del año en igual comparación pero si se considera todo el año 2019, la inversión del sector privado se mantuvo estable (0,5%) en relación al mismo período de 2018.



En el sector público, el indicador tuvo un comportamiento dispar. Es que si se analiza lo ocurrido con el IMEQ en el último trimestre del año, creció un 22,4% frente al mismo período del año pasado. Mientras que si se considera lo que ocurrió en el acumulado del año, el índice registró una caída del 9,7%.



Al excluir los factores estacionales e irregulares y al compararlo frente al tercer trimestre, el IMEQ tuvo una caída del 1,4% en el cuarto trimestre.



Según la CIU “la inversión pública en maquinarias y equipos se ubica en niveles históricamente bajos”.

Entre las inversiones relevantes realizadas por el sector público, la gremial destacó compras de UTE por US$ 6,3 millones; adquisiciones de OSE por US$ 7 millones y compras externas de bienes de capital de Antel por un monto total de US$ 6,5 millones.



Las perspectivas para 2020 no son demasiado optimistas ya que, según las empresas que contestaron la encuesta anual de inversión industrial de la CIU, estiman invertir un monto en dólares corrientes 15% inferior al planificado para 2019.