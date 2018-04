Inversiones: caen los proyectos aprobados y el monto en trimestre

La Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap) del Ministerio de Economía recomendó 108 proyectos para que reciban beneficios fiscales en el primer trimestre del año, con un monto asociado de US$ 116,2 millones. Así cayó 11% el número de proyectos aprobados y 57% la inversión proyectada frente al mismo período de 2017.

Si bien la cantidad de emprendimientos recomendados entre enero y marzo es superior al primer trimestre de 2016 y 2014, está por debajo de los otros siete años transcurridos desde que se aprobó la reglamentación de la Ley de Inversiones en 2009. En cuanto al monto de esas inversiones, es el menor desde el primer trimestre de 2011.

Los proyectos aprobados en 2018 se comprometieron a generar en total 472 nuevos puestos laborales —a un promedio de 11,2 empleos por emprendimiento—, siendo un 59% de un nivel de calificación media, 19% media-alta, 20 baja y 1% alta. A su vez, el 44% del empleo a crear incluye la contratación de mujeres, mientras que el 29% es para trabajadores de menos de 24 años o más de 50 años. En tanto, las empresas que recibieron beneficios fiscales en el trimestre esperan aumentar en US$ 3,8 millones sus exportaciones.

Del total del monto de las inversiones, US$ 21,7 millones corresponden a procesos de producción más limpia que se pretenden implementar y US$ 5 millones a investigación, desarrollo e innovación.

El sector industrial con el 36% de los proyectos aprobados en el trimestre, es el de mayor representación. Le siguen turismo con 21% del total, servicios con 20%, comercio con 19% y agro con 4%.

Al tiempo que un 49% de los emprendimientos recomendados para recibir beneficios están ubicados en departamentos del interior, un 44% en Montevideo y el restante 7% están instalados en más de un departamento a la vez.

El informe difundido ayer por la Comap brinda datos de marzo, mes donde se recomendaron 36 proyectos con una inversión asociada de US$ 38,8 millones. "La inversión destinada a la incorporación de maquinaria y equipos fue US$ 24,5 millones y la que tuvo por objetivo la obra civil fue US$ 13,9 millones, el resto corresponde a imprevistos" detalló.